提醒用路人千萬注意　龜山警方多處路段即日起交通大執法

▲桃園市龜山警分局即日起2個月針對轄區多處路段實施交通大執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局針對轄區多處路段因銜接桃園與新北兩市，因地勢起伏急遽且彎道幅度大，經常釀成重大死亡交通事故，即日起展開為期2個月交通大執法專案，針對超速、酒駕或機車未兩段式左轉等違規進行強力取締，將不定點路檢開單，籲請民眾減速慢行看緊荷包，以預防交通事故發生。

據龜山警分局長陳百祿表示，龜山區萬壽路、東萬壽路、振興路與忠義路是警方列入重點取締路段，依照過去重大車禍事故案例分析，肇事原因以超速、不遵守號誌佔最大比例，由於該路段A2（人員受傷）、A3（無人受傷）車禍案件提升，為加強取締力道與提升用路安全，即日起展開2個月的交通大執法。

▲桃園市龜山警分局即日起實施交通大執法，以不定點路檢取締違規。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，其中萬壽路、東萬壽路速限均為50公里，振興路、忠義路則為60公里，用路人行經上述路段因彎道較多，籲請減速慢行。另外，針對重大交通違規如闖紅燈、超速、酒駕、逆向行駛、汽車未依規定轉彎、機車未依兩段式左轉等，則列為取締重點項目。

警方強調，交通大執法即日起執行兩個月，並作滾動式修正執法，各項違規採重點違規路段實施路檢，超速部分會不定點方式執行，闖紅燈者將開罰1800元至5400元、超速開罰1200元至2400元、逆向行駛、汽車轉彎未依規定者與機車未兩段式左轉等，則開罰600元至1800元。

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