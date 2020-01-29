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約前妻見面開口借錢遭拒　他強搶金項鍊典當1萬...走出門秒被逮

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▲桃園市張姓男子28日約前妻借錢遭拒後，竟動手搶走金項鍊，跑去當鋪典當1萬元，還來不及花用就被員警逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子28日約前妻借錢遭拒後，竟動手搶走金項鍊，跑去當鋪典當1萬元，還來不及花用就被員警逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子28日晚間約前妻見面，兩人見面後，張男表明要借錢，但遭前妻拒絕，雙方發生拉扯，張男動手扯斷前妻頸部金項鍊後逃逸，前妻立即報警求助，員警研判張男會在附近當鋪典當，果然在當鋪逮捕張男到案，並起出1萬元贓款，整個過程不到1小時內就破案，全案依搶奪罪嫌將張移送法辦。

桃園警分局，28日晚間9時許，景福派出所接獲報案指稱，在轄區某超商前有男女發生糾紛，員警趕抵現場發現周姓女子聲稱44歲張姓前夫約出見面，張聲稱欠債缺錢，希望借錢周轉被她拒絕，張竟動手搶扯頸部金項鍊，扯斷後立即逃離現場。

▲桃園市張姓男子28日動手搶走前妻金項鍊，在當鋪典當1萬元來不及花用就被員警逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子28日動手搶走前妻金項鍊，在當鋪典當1萬元來不及花用就被員警逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

景福派出所副所長薛靖彥研判，張男搶走金項鍊後應該會急於典賣，率領便衣員警 在轄區當鋪搜尋，果然在某家當鋪逮獲張男，並起出當票與現金1萬元等證物，警方不到1小時內迅速逮捕張男到案，全案依搶奪罪嫌將張男移送桃檢偵辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

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