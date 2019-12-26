出門至尊保母+護法隨侍！15分幫老大「狂賭天九」欠鉅債　4槍引爆江湖殺機

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市文山區木新路二段26日下午驚傳幫派老大遭槍擊事件！由於遭當街連開4槍的被害人是橫行景美、新店區的15分幫老大尹姓男子，47歲綽號為「阿炮」的尹男當時剛結束文山區訪友行程，保鑣正準備開至尊保母車來接他，孰料，卻遭到槍手趁空檔伏擊。

▲台北市文山區木新路驚傳15分幫老大遭槍擊事件。（圖／記者黃彥傑攝）

事發當時，阿炮正從路旁騎樓走出，下秒卻在人行道上遭一名身材高瘦的男子持改造90手槍連開4槍，槍槍命中大腿，當場鮮血直流倒臥血泊之中，他隨即大聲呼救，「誰來救我！」，保鑣見狀，立即將他扛上車，緊急送往萬芳醫院治療，雖然阿炮大哥因失血過多，所幸經手術後目前已脫離險境，警方也準備進行警詢筆錄希望釐清槍手行兇動機。

▲阿炮經手術後剛脫離險境。（圖／記者黃彥傑攝）

轄區文山一分局警員獲報後封鎖現場！警方調閱監視器及根據目擊者指述發現，槍手行兇後，迅速奔跑到馬路對面，再走樓梯跨越木新路二段側河堤步行逃逸。警方認為，歹徒行兇前定有進行場勘，因此對往來犯案逃逸動線相當清楚，目前正擴大調閱周遭監視器要將槍手緝捕歸案。

警方查訪發現，阿炮2年多前才剛服完18年徒刑，當年他接掌15分幫老大時，可說是叱吒風雲，敢打敢殺的性格讓他在江湖上佔有一席之地，但因為個性較偏黑幫傳統兄弟性格，恩怨分明、有仇必報，讓他年僅47歲卻有24個年頭都在牢裡度過。

警方指出，阿炮前年剛出獄重出江湖後，行事風格轉為低調不願惹事，僅喜歡上賭桌推排九。江湖盛傳阿炮經常在晚上到台北市職業賭場推「天九牌」，他喜歡在牌桌上輸贏的感覺，也因此在外積欠了不少債務，但由於15分幫招牌仍算響亮，警方研判，阿炮可能因此遭債主教唆槍手出面，給他一個教訓。

▲▼15分幫老大阿炮中槍送醫後，警方查扣他的保母車進行採證。（圖／記者張君豪攝，下同）

15分幫幫主阿炮中槍消息傳開後，台北不少與他友好的幫派兄弟、大哥陸續赴醫院探視！警方目前已派員到醫院戒護維安，另外阿炮的至尊保母車也被警方查扣，正由台北市警局鑑識中心人員封鎖採證中。

警方除循線緝凶外，目前也透過市警局、其它分局地方警力展開約制，深怕15分幫老大當街遭開槍的事件會衍生出幫派仇殺、聚眾鬥毆衝突，目前已組成專案小組，有信心在短期內迅速破案。

【其他新聞】

► 毛骨悚然！東區女凌晨3點穿睡衣赤腳坐電梯 「跨過150cm圍牆」墜樓亡

►快訊／汐止遊覽車轉彎撞倒行人 少女左臂慘壓輪下血肉模糊送醫

►台北「最高檔」龍亨酒店遭10煞砸店 滅火器大廳狂噴...小丁薄紗變掃地妹

►率小弟圍徐乃麟公司嗆「下次到你家！」 萬華華西街幫老大楊仔被捕

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！