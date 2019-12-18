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「不能拖累老公」！辣人妻「緊鎖廁所門」含恨自殺…內幕曝光夫超自責

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▲▼妻子家中廁所自殺身亡，丈夫接到電話轟炸。（圖／翻攝自深圳電視台）

▲妻子家中廁所自殺身亡。（圖／翻攝自深圳電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

家住廣東省深圳市的一對年輕夫妻感情和睦，在同一間公家機關上班，其樂融融基本沒有生活壓力。沒想到，丈夫11日下午3點半回家，看到廁所門詭異緊鎖，打開門竟然看到倒地不省人事的愛妻，急忙送醫。不久，醫院認定，妻子已經死亡，死因是一氧化碳中毒。

據《深圳電視台》報導，突然的變故，一下子壓垮鄭姓丈夫。他悲痛表示，妻子沉穩幹練、樂觀開朗，但今年以來有點異常，「11月6日，曾接到妻子閨蜜的電話說，我老婆投資失敗欠了不少錢，無力償還，留下遺書說不想拖累我，一心想自殺。」

此後，他非常關注妻子的一舉一動，生怕妻子做傻事，也刻意不去問投資失敗的事，以免刺激到她。不久之後，妻子主動跟他說，買股票虧了很多錢。對此，鄭男馬上拿出十幾萬給她，還特意囑咐對方不要再投資。

鄭男回憶，此後，他多次貸款給妻子用於還款，但妻子每次都說「沒有其他欠款了」。根據妻子閨蜜提供的線索，他懷疑可能遇上了投資詐騙，急忙帶著妻子報警求助。

隨後，她向警方坦白，輕信了閨蜜推薦的投資期貨app平台，貸款投資了多很多錢，沒想到現在根本無法聯繫上該平台。

▲▼妻子家中廁所自殺身亡，丈夫接到電話轟炸。（圖／翻攝自深圳電視台）

▲丈夫接到電話轟炸。（圖／翻攝自深圳電視台）

鄭男說，得知妻子有輕生的念頭後，反復安慰妻子，「只要人在，欠的錢都是小事，夫妻一心，就算有貸款，總會還完的。」但是在12月11日，妻子還是選擇了離開。他表示，其實一直都不知道妻子到底欠了多少錢。

他整理妻子的遺物時，才發現了妻子在各大銀行和貸款平台上的欠款記錄，初步估算有將近200多萬人民幣（約新台幣860萬元）。他苦惱表示，自己也曾向銀行多次貸款幫助妻子，現在已經欠下不少錢。

不久之後，催債電話頻繁打來，鄭男稱，已經喘不過氣來，「感到壓力很大」。

對此，律師建議，先調整好心態，恢復正常生活，如果懷疑妻子遇上投資詐騙，可搜集證據向公安機關報案；根據大陸法律，債務非夫妻雙方共同使用，丈夫無需償還，但是鄭男因為幫助妻子，以個人名義向銀行欠下的貸款，仍需要償還。」

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