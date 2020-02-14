肺炎疫情恐慌桃機運量腰斬　林佳龍：交部補助無門檻上限

▲受到新冠肺炎疫情衝擊影響，桃機運量與入出境旅客數驟減，交通部長林佳龍14日趕往桃機視察。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，桃園國際機場入出境旅客運量幾乎腰斬，交通部長林佳龍14日至桃機視察，了解航空公司、免稅店與餐飲服務業者狀況，業者提出減免租金、權利金、免稅店納入振興抵用券使用範圍等訴求，林佳龍承諾會幫業者爭取，此外，交通部願協助航空公司減免航班降落費用、場站租金與權利金等，補助無門檻上限，降多少就補助多少。

桃機受到疫情影響，本月11日入出境旅客數量單日不到6萬人，比起去年平均日運輸量約12萬6千人做比較，已滑落至一半不到，運輸量已然被腰斬，航空公司、桃機免稅商店、美食街等業績嚴重受到衝擊，林佳龍今天上午趕往桃機視察為第一線工作人員加油打氣，因適逢西洋情人節，還特別準備玫瑰花給大家，提醒大家要用健康心態過正常生活，把防疫工作與自我防護做好。

請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍14日赴桃機視察，並贈送玫瑰花給第一線工作人員打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在交通部航政司長葉協隆、桃機公司董事長王明德、總經理林祥生等人陪同下，林佳龍到第二航廈出境大廳航空公司報到櫃台、美食街與免稅商店聽取業者心聲，業者們提出，因航班取消，旅客量不到一半，營收大受影響，希望減免權利金與租金等訴求。

林佳龍表示，交通部針對航空產業包括航空公司與業者提供近42億多元補助，包括航機降落費、土地場站租金、商業業者權利金都會通盤考量予以減免，且且沒有門檻限制，紓困相關減收也將與桃機公司營收業績分開，以免機場第一線人員努力工作，卻因紓困減收導致業績影響而受到懲罰。

▲交通部長林佳龍14日赴桃機視察，贈送免稅店業者玫瑰花為大家加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍也承諾會請相關單位針對桃機商場業者下游承租店家給予補貼，至於振興抵用卷是否適用機場免稅商店的可行性，務必能讓業者雨露均霑，照顧到所有受影響的人。

林部長最後強調，台灣防疫表現可說是國際模範生，病毒皆為境外移入，目前18個確診病例有2人已出院，希望能維持零社區感染讓病例持續減少，期待這一天可以早點到來，屆時機場與相關運輸產業者都能恢復正常運作。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／桃園街頭中午驚傳槍響 警方連開2槍擊破車胎壓制偷車賊

►阿兵哥約男大學生兜風 浪漫約會變調！突改行程變「賞鳥會」挨告

►摩鐵撞見妻與男步出…綠炸人夫提告 檢不起訴：沒有衛生紙或保險套