摩鐵撞見妻與男步出…綠炸人夫提告　檢不起訴：沒有衛生紙或保險套

▲桃園市越南籍胡姓女子與鄭姓男子去年9月從桃園市蘆竹區某家汽車旅館相偕走出，被人夫察覺提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍胡姓人妻去年9月間被人夫撞見與鄭姓男子相偕步出摩鐵大門，人夫一怒之下提告2人妨害家庭，胡姓人妻辯稱：「生理期不舒服」，才請鄭男陪同去摩鐵「休息」，堅決否認有發生性行為；檢方以人夫未提出2人通姦畫面、使用過衛生紙等證據，僅目睹2人從摩鐵大門步出，難以依妨害家庭論罪，14日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，27歲的越南籍胡姓女子遭吳姓丈夫指控，去年9月23日與27歲鄭姓男子從蘆竹區1家摩鐵大門前相偕步出，吳怒火中燒提告胡女涉嫌通姦、鄭男則涉嫌相姦。

檢警偵訊時，胡女與鄭男均坦承2人確實曾到摩鐵，但否認發生性行為，胡女辯稱當天因身體不舒服，才請鄭男陪同去摩鐵休息；鄭男也說，胡女聲稱「生理期來，不舒服」，他才帶她去摩鐵休息，兩人並未發生性行為。

檢方認為，吳姓人夫未提出2人發生性行為之錄影畫面、使用過的保險套或衛生紙等證據，尚難以僅目睹2人一同自摩鐵走出，即認定2人有姦淫行為，復以沒有其他積極證據，難以依通姦與相姦罪責相繩，偵結予以不起訴處分。

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