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社會 社會焦點 保障人權

「裡面只有1人」他摩鐵慶生力阻臨檢　警推門見8男女毒趴正嗨！

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方12日晚間在轄區某家摩鐵臨檢，發現張姓男子在房間車庫前抽菸，見員警欲進入臨檢，以身體阻擋員警進入，辯稱房內只有女友1人，不需臨檢，員警甩開張男進入房間發現房內還有4男4女開毒趴，桌上散落二級毒品毒咖啡包與K他命等毒品，張男坦承毒品由他提供，全案依違反毒品管制條例罪嫌將5男4女共9人通通移送法辦。

▲桃園市警局中路派出所12日晚間在摩鐵臨檢，張男見警臨檢以身體阻擋，員警衝入查出房內9名男女開毒趴統統送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中路派出所12日晚間在摩鐵臨檢，張男見警臨檢以身體阻擋，員警衝入查出房內9名男女開毒趴統統送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局中路派出所12日晚間9時30分，副所長吳政哲率隊在轄區摩鐵與汽車賓館臨檢，其中31歲張姓男子在房間車庫前抽煙，員警欲進入房間臨檢時，張男辯稱房內僅女友1人不需臨檢，還以身體擋住電梯口阻擋員警進入，雙方一陣推擠後，員警仍衝入房間。

▲桃園市警局中路派出所12日晚間在摩鐵臨檢，桌上散布毒咖啡包與K他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中路派出所12日晚間在摩鐵臨檢，桌上散布毒咖啡包與K他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警直擊房間內有4男4女倒臥地板與沙發上，立即呼叫線上警網支援，連同張男在內，總計有5男4女在房間開趴，桌上散落著二級毒品咖啡包90包、共計747.55公克、三級毒品K他命2包、30.45公克等證物。

張男在警訊時供稱，他邀集朋友聚會慶生，毒品都是他提供的與他人無關；警方訊後將9名男女依違反毒品管制條例移送桃檢偵辦，並將追查毒品來源，另摩鐵業者未依規定通報，將提報第三方進行警政裁罰。

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