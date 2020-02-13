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想要「英雄救美」擄獲人妻芳心　痴心男砸224萬元雇演員綁架她！

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綁架、俘虜、人質示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲男子為了追求人妻，竟然自導自演綁架戲碼。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳門一名男子因為對已婚女同學念念不忘，竟然花澳門幣60萬元（約台幣224萬元）雇人綁架對方，再上演「英雄救美」的戲碼以為能擄獲佳人的心，沒想到詭計卻被看穿，最後被警方逮捕。

41歲王姓男子在1年前同學會上與受害人重逢，發現自己仍然無法忘情從學生時代就追求的對方，為了擄獲芳心竟然以60萬元為報酬，聘請3名20多歲的年輕人假扮綁匪。本月9日晚間，他邀約受害人共進晚餐，聚會結束後送對方回家時，路上突然衝出一輛7人座休旅車，他假裝抵擋不了「綁匪」的攻擊，眼看著受害人被強行推上車帶走。

受害人被綁架後，王男打電話假裝和「綁匪」談判，最後達成澳門幣300萬贖金的協議，結果前去氹仔七潭公路要人時，發現受害人早已自行鬆綁並且聯絡丈夫。受害人表示，王男告訴她已經幫忙付了300萬贖金，要她不要報警，可是卻沒說明為何這麼短的時間可以籌到錢，她覺得很奇怪，所以和丈夫商量後仍決定報警。

警方調查發現，原來整件事情全是王男自導自演，他坦承，因為多年來一直對受害人有好感，希望「英雄救美」的行動能夠讓對方愛上自己。4人最後因綁架、詐騙、偽造技術註記等罪送交檢察院處理。

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