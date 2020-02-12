痴情夫趴引擎蓋求外遇妻回頭　小王狂飆10.9km甩尾+急煞摔死他...下場出爐

▲桃園市潘姓與蔡姓男子去年2月間載張女外出，謝姓丈夫趴車求張女返家，潘男指示蔡男狂飆近11公里，謝男因體力不支摔車慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子與已婚張姓女子發生婚外情，去年2月間張女的謝姓丈夫查出張女與潘男乘車外出，謝趴在車上求張女返家，但潘男卻指示開車的蔡姓男子狂飆10.9公里，謝因體力不支摔車重傷，送醫急救後仍不治身亡，檢方依共同殺人罪嫌起訴；桃檢12日宣判潘男13年有期徒刑，蔡男13年2個月有期徒刑，全案還可上訴。

檢方調查，謝男與43歲的張姓女子婚後育有2男1女，但夫妻感情近年生變，張女離家與48歲的潘姓男子同居，謝男多次懇求張女返家，但張女始終未回心轉意。去年2月2日晚間，謝委託友人約張女在觀音區見面談判，張女與潘男同車由40歲蔡姓男子開車赴約。

張女與潘男到場後，謝男希望張女返家，但張女、潘男等人都未下車，雙方交談未久後，潘男指示蔡男開車離去，謝則跳上轎車引擎蓋企圖攔阻，蔡男踩下油門駕車離開，謝緊抓著窗戶梁柱支撐身體，蔡男等人沿途以時速高達100公里高速狂飆，謝的友人則駕車在後方示警要求停車，但蔡男始終沒停車。

蔡男等人連續狂飆，張女一度大喊「停車！那是我老公」，蔡男卻未停車連續狂飆10.9公里，謝終因體力不支在觀音區中山路轉彎處被甩落，經送醫急救後於6日因外傷性顱內出血併中樞神經衰弱不治身亡。

桃檢於去年6月依共同殺人罪嫌將蔡男與潘男提起公訴，檢方認為，蔡、潘2人明知謝趴在引擎蓋上，一路高速行駛導致謝從引擎蓋上重摔死亡，涉嫌共同殺人犯行明確，至於同在車上的張女則不起訴，主因張女不斷要求蔡男減速，但她無力控制車輛而無法阻擋悲劇發生，罪嫌不足不予起訴。



地院認為，潘男、蔡男與謝男互不相識，卻以高速駕車、蛇行、急煞等方式，導致謝摔落地面死亡，事後還否認殺人犯行，且未與謝的家人達成和解與賠償，審理後依共同殺人罪判處潘男13年、蔡男13年2個月有期徒刑，本案還可上訴。

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