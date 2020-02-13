受疫情影響華航宣布主管減薪10%　 林佳龍：勞資一體共度難關

▲針對華航今宣布主管級減薪10%，交通部長林佳龍表示，勞資一體共渡難關。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，重創國內旅遊航空業，華航13日宣布本月16日起各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10%，待疫情緩和後再行調整；交通部長林佳龍受訪時表示，企業界可以減少裁員或無薪假，利用這個過渡階段進行人才培育與整備環境，勞資一體共度難關、調整體質，以迎接下一階段挑戰。

林佳龍13日下午出席桃園市全台第一通過無人載具創新實驗計畫活動，媒體詢問有關華航宣布主管級減薪一事，林佳龍指出，交通部是支持華航公司由領導幹部自己減薪，讓員工也可以有規劃的休假，勞資一起共度難關，未來疫情發展還會持續一段時間，公司領導階層主動減薪，讓員工可以加強人才培訓，相信經過勞資一體共度難關、調整體質，迎接下一階段挑戰，疫情過去後可能還會有航空業爆發更大的需求。

林佳龍認為，因應疫情，交通部作為觀光業和運輸業主管機關，需一方面紓困，做好復甦的準備，更進一步希望產業能夠轉型升級，行政院今天通過了交通部所提的500億紓困復甦與振興計畫，總計200億元，另搭配前瞻二期相關預算300億，加起來總共是500億，希望提升觀光業整個體質。

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林佳龍強調，未來3個月或半年的時間比較艱困，企業界可利用這個機會加強員工培訓及設備、環境準備，迎接下個階段可能會有一些回補效應，我想經過這次的挑戰之後，如果能夠存續下去，可能會有很大的競爭力，同時也呼籲企業界減少裁員或放無薪假，利用過渡階段進行各種人才培育，還有一些硬體、軟體的投資，政府也會全力支持。

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