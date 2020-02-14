影／桃園染印廠暗夜火光沖天　逾百勇消灌救4小時...1500坪廠全毀



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南工路1家印染鐵皮工廠13日深夜竄出大火，消防局動員逾百名消防人員趕往灌救，因鄰近還有其他工廠與民宅，消防人員破壞鐵皮廠房後灌救，在暗夜搶救過程，烈焰照亮整個天空，經4個多小時搶救，逾14日凌晨被撲滅，1500餘坪廠房與設施均付之一炬，清點火場後並未發現人員受困，實際損失與起火原因尚待調查。

▲桃園市蘆竹區南工路上1家染印鐵皮工廠13日深夜傳出大火，消防局警消趕往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區南工路上1家染印鐵皮工廠13日深夜大火，警消灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園市消防局指出，13日深夜11時50分許據報，火場位於蘆竹區南工路上的染印工廠，為地上一層的挑高式鐵皮建築，消防局第三大隊在大隊長殷明坤指揮下共動員100名警消、36輛消防與救護車到場。

▲桃園市蘆竹區南工路上1家染印鐵皮工廠13日深夜大火，警消全力灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在廠房四周開鑿灌救點，讓水柱得以迅速灌救大火，經消防人員搶救後於14日凌晨3時32分撲滅大火，清點火場後廠區堆放機具、材料與成品都付之一炬，所幸沒有人員受困傷亡，至於起火原因與實際損失則由消防局鑑識人員調查。

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