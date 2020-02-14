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猛戰小王7回！人妻跩曝「我給老公戴綠帽」：有報復的快感…友聽完秒傻眼

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▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲女子與小王到處開房間，還向友人自曝，「我給老公戴綠帽子」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

林姓男子明知劉姓女子是有夫之婦，竟多次帶她到摩鐵開房間，甚至還一同到大陸出遊，被劉女丈夫發現並提告。法院審理期間，林男否認與劉女發生關係，但被劉女打臉，另外，還有證人出面證稱，劉女曾說，「我給老公戴綠帽子」，甚至稱，「有報復的快感」，法官因此依妨害家庭罪將林男判刑4個月，得易科罰金。

判決書指出，林男2018年4月開始，多次帶著劉女到摩鐵開房間，戰地遍及台中、新市、苗栗、花蓮，以及林男的住處等，2人先後發生7次性關係。直到劉夫輾轉得知2人姦情，甚至一同到大陸旅遊，更直擊2人一同回到劉女的租屋處，經質問後，劉女也坦承出軌，讓他氣得對林男提告。

然而，林男到庭卻辯稱，自己是在臉書單身離婚社團中認識劉女，而對方自稱離婚獨自扶養小孩，自己根本不知道對方的婚姻關係人存續中，「是她跑到社團騙我，且我沒有跟她發生關係，但確實有憶起到大陸旅遊」。

法院審理時，傳喚劉女友人作證，其證稱，自己曾經跟劉女相約喝茶，而當時劉女對她說，「我有一種報復的快感」，且給老公戴了一頂綠帽子，而當時，友人還反駁，「這不算是綠帽子，只是交朋友外遇，不算是戴綠帽」，但遭到劉女反駁，還大聲直呼，「我就是給老公戴了」，並進一步解釋她已與林男發生關係，才說自己給老公戴綠帽。

法官聽完劉女友人證詞，認定2人姦情，認為林男破壞劉夫婚姻，造成劉夫身心受創，且犯後還推卸責任，未見悔意，也沒有跟劉夫達成和解取得原諒，因此將他判刑4個月。全案可上訴。

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