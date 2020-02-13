影／桃園2019年「行人遭撞死」36件！　撞擊影像串連超驚悚

記者沈繼昌／桃園報導

內政部警政署統計去年全國行人交通事故中有290人死亡，較2018年增加79人，桃園市去年有36件行人死亡交通事故案，其中汽、機車未禮讓行人致死案共計7件，另有8件則是行人違規所致，市警局交通大隊彙整死亡車禍案件，將行車紀錄器畫面截錄製成宣導片，籲請行人與汽機車駕駛正視交通安全，避免發生交通意外。

▲桃園市警局交通大隊彙整去年全市死亡車禍意外畫面，其中未禮讓行人致死案行車紀錄器畫面令人怵目驚心。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園市警局交大彙整去年多起死亡車禍案件，截錄行車紀錄器片段製成交通安全宣導短片，其中包括汽車左轉未注意行人肇事、行人未依規定行走斑馬線甚至闖紅燈遭來車撞飛，各種驚悚畫面令人怵目驚心，綜合多起死亡意外事故以影片呈現，其中汽、機車未禮讓行人致死案件有7件、行人違規遭撞飛死亡有8件，分析肇事主要原因為民眾貪圖方便，未依規定人行道或斑馬線穿越，來車因為視線角度不同閃避不及撞上。

▲桃園市警局交通大隊彙整去年全市死亡車禍意外畫面，其中行人過馬路看手機被撞致死畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大強調，行人應養成「行人不是最大」觀念，發生死亡車禍也未必是汽機車駕駛責任，應視路權歸屬才能斷定，行人穿越道路時在禁止穿越有分向限制線（雙黃線）等路段均不得穿越，違者可處300元罰鍰。

此外，為尊重行人路權，依道路交通安全規則第103條規定，汽車行經未設行車管制號誌行人穿越道前應減速慢行，汽車遇行人穿越道有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人優先通過，未暫停禮讓行人車輛，可開罰1200至3600元不等罰鍰。

交大為宣導行人與汽機車駕駛正確觀念，製作交通安全短片，將各種行人交通事故態樣以影片呈現，希望加深宣導效果，向汽機車駕駛傳達「行經路口應減速慢行」、「轉彎時應注意視線死角」與「行經行人穿越道應禮讓行人」等觀念，期許民眾正視行人交通安全問題。

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