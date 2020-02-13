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郵輪旅客趴趴走　張善政提解方：人臉辨識可掌握出沒地點

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▲▼張善政認為人臉辨識系統可讓防疫工作事半功倍。（圖／翻攝張善政臉書）

▲張善政認為人臉辨識系統可讓防疫工作事半功倍。（圖／翻攝張善政臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

鑽石公主號郵輪至今已有218人確診新冠肺炎，由於船上有2000多名乘客曾從基隆港下船，當天行程包含台北101、故宮以及九份，引起北北基民眾緊張。對此，前行政院長張善政認為，如果能使用人臉辨識系統，便可精準得知郵輪乘客行經地點和出沒時間，使防疫工作事半功倍。

張善政自角逐副總統失利後便前往美國，並受邀到聖地牙哥中華科工聯誼會（SDCASEA）演講，他13日透過臉書提到演講內容，他認為，台灣硬體發展良好，但過去在網路服務上卻是交了白卷，在未來智慧科技中，像是人工智能（AI）、物聯網（IOT）、區塊鏈（Blockchain），未來如果能帶入台灣農業、醫療及中小企業應用，發展潛力無限。

對於鑽石公主號確診乘客曾行經北北基景點，張善政說，過去台北車站曾使用人臉辨識，但最後遭民間團體抗議取消，現在中國大陸爆發新型冠狀病毒，郵輪旅客曾在北部觀光景點遊覽，如果能使用人臉辨識系統，便可精準得知他們行經地點和出沒時間，使得防疫工作事半功倍。而智慧科技也可用於醫療服務，例如榮總拍攝的X光片可在台大使用，統一資料數據，但礙於個人資料保護，現階段仍無法執行，這部分可透過個人簽署同意書來突破障礙。

另外，有關台灣人才培育問題，張善政建議，要開放外國高階主管入駐，培育更多台灣科技後輩，將專業和經驗傳承，彼此互利，不是單打獨鬥，並鼓勵政府開放網路投票，便利海外華僑和台商不在籍投票，但前提是網路加密是否安全可靠。

至於總統大選失敗心得，張善政認為，「先天不良（外在因素，如香港反送中、習五點），後天失調（國民黨力量大不如前），一切時不我予，能得到500多萬票數已屬不易。至於2024年總統大選，仍對國民黨寄予厚望。」

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