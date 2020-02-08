武漢肺炎波及台北燈節　柯文哲籲參加民眾戴口罩、勤洗手

▲台北燈節主燈「躲貓貓」。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管武漢肺炎疫情持續延燒，但台北燈節仍如期在8日舉辦，在開幕式前，西門町已經有不少民眾帶著口罩賞花燈。台北市長柯文哲致詞時表示，雖然剛好遇到武漢肺炎，但台北燈節主要是戶外的活動，所以在萬全準備之下還是決定如期舉辦，「不過還是提醒來參加的民眾，戴口罩、勤洗手，我們工作人員也會準備好防疫物資給大家最好的服務，請大家安心來參加這活動」。

記者現場觀察，今年台北燈節受到武漢肺炎疫情的影響，人潮相較往年少，除了開幕式會場前仍聚集千人外，走到中華路沿途的燈區布展雖仍照亮街道，但人潮略顯稀落。

觀傳局表示，除了在燈節開幕的前一天進行全線大消毒外，今年也因應民眾自主防疫的意識，分別在燈區沿線的資訊服務站設計消毒酒精、除菌液免費供民眾使用，至於口罩部分則呼籲民眾自行攜帶。

柯文哲表示，台北燈節過去3年都在西區舊城舉辦，強調已新的方式詮釋一個傳統的燈節，這不僅改變了西門町的風貌，也帶來了人潮，也給西門的傷友一次再度活絡的機會，我們成功翻轉西區，讓越來越多國內外觀光客從新認識西區，這也是當初西區門戶計畫的初衷。

柯文哲指出，今年的燈節我們請台北市各行政區提案，我們希望台北燈節在台北各地都能夠開花，經過評估以後，今年嘗試在東西區各設一個主展演區，這也是雙主場的概念，各有一個主燈。

在西區這裡我們等下就會看到一個充滿童趣風格的主燈「躲貓貓」，在東區南港車站附近的男星公園，主燈是很有在地台味的「展風神」，兩個主場透過捷運的連結，東西一起發光。

「過去幾年五們一直強調台北市的大型活動必須做到國際化、在地化、產業化，台北燈節在西區舉辦的這3年應該有做到這三個重點。」柯文哲說，今年在東區的南港舉辦燈節，我們相信南港也會成為台北的另一個明日之星，目前南港已經發展了軟體園區、南港展覽館一二館，還有各大企業的金融總部，台北流行音樂中心、南港瓶蓋工廠，還有生技科學園區等等，最重要，南港是一個交通的樞紐，包括了捷運、台鐵、高鐵，還有快速道路跟高速公路，我想這也是在東區門戶計畫讓南港成為一個很重要的交通關鍵。今年燈節的舉辦，我們希望大家把焦點從舊城的西區，帶到年輕新興的東區，這是我們東西連線想表達的意義。

柯文哲接著說，今年台北燈節舉辦期間剛好遇到武漢肺炎，不過台北燈節主要是戶外的活動，所以在萬全準備之下還是決定如期舉辦。不過還是提醒來參加的民眾，戴口罩、勤洗手，我們工作人員也會準備好防疫物資給大家最好的服務，請大家安心來參加這活動。