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指揮中心再曝時間點：1/31北北基「關鍵接觸15分」　14天有症狀禁搭大眾交通工具

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▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲指揮中心發布國家級防疫簡訊，北北基有50地點列入防疫重點。（圖／ETtoday記者翻攝）

記者許力方／綜合報導

武漢肺炎疫情防控持續升高，因鑽石公主號郵輪發生群聚感染事件，至今確診64例，中央疫情指揮中心於7日針對北北基700多萬人發布「國家防疫簡訊」，通知1月31日曾到訪50個重要景點，與國際旅客密切接觸者，請進行自我健康觀察至 2月14日，8日並進一步宣布，以上午 6 時至下午5時半與旅客近距離接觸15分鐘以上者，具有較高的風險。

指揮中心指出，經查鑽石公主號於1月31日靠泊基隆港期間，曾有多名旅客下船前往北北基遊覽活動，由於活動地點眾多，且無法明確界定接觸對象，7日已先行透過簡訊發送訊息，提醒曾於1月31日前往北北基地區50個重要景點之民眾注意，自我健康觀察14天。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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▲指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）
依具疾病傳播特性，以1月31日上午6時至下午5時半間，曾於公布的50個地點中，與國際旅客於室內空間，近距離接觸（如面對面交談）15分鐘以上者，具有較高的風險，需要進行自我健康觀察至2月14日，留意自身健康狀況。沒有上述接觸情形的民眾無需過度恐慌，於日常生活中維持良好個人衛生習慣，正確勤洗手即可。

●自我健康觀察期間應注意事項如下：

一、儘量避免外出及前往公共場所，外出時應佩戴口罩。

二、出現輕微呼吸道症狀，應落實生病在家休息。

三、如果症狀加劇，請立即佩戴外科口罩就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

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