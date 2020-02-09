台男返國確診感染！帶妻在大連「17天旅遊路徑」　當局超詳細曝光

▲大連警方防疫。（圖／翻攝微博）



記者許力方／綜合報導

大連市指揮部8日晚間發布最新通告，明確指出台灣一對夫妻從大連旅遊返台，張姓男子確診感染，經核查他在大連的行踪，進行深入排查，公布其17天詳細路徑。當局稱，目前密切接觸者均已採取相關檢疫措施，提醒市民若有到訪過相關路徑，出現發燒、咳嗽等症狀，及時就醫。

大連市聯防聯控指揮部辦公室公布張男路徑如下：

1/17：張男夫妻由武漢乘坐CZ6513（57H）航班至大連，由其妻子接機回家。

1/18：12時20分患者至宏孚、勝利廣場。15時許，乘坐201路電車至聯通勝利橋營業廳。15時30分許，乘坐31路公交車（遼BL3998）至三八廣場商城、星巴克（魯迅路交職工街路口）。17時40分許，至19度冷水海鮮燒烤（職工街）。

1/19：10時40分許，步行至華北路市場。14時30分許，先後至沙河口區愛諾便利店、海王星辰藥房（綠清街）。

1/20：17時許，至19度冷水海鮮燒烤。21時50分許，至文園酒店。22時許，乘坐出租車（遼B00T89）至麥阿密KTV（民生街交常青街）。

1/21：0時40分許，乘坐出租車（遼BT4632）返回家中。10時10分許，乘坐出租車（遼BZ4C66）至大唐超市、裕景商城。14時許，乘坐202路有軌電車至聯通勝利橋營業廳。14時30分許，乘坐613路公交車返回家中。16時許，至大商新瑪特錦繡店，隨後至火爆雞頭王。

1/22：9時20分許，至甘井子骨灰堂。13時許，至順達百貨商店（文體街華聯旁）。13時30分許，至金三角市場水果大棚。14時20分許，至UCC國際洗衣店（綠清南園9號）。19時許，至恆隆廣場夜市。

1/23：13時許，乘坐出租車（遼B07TF8）至迪卡儂商店（香爐礁）。14時許，乘坐出租車（遼B972T8）至春川家韓式料理（羅斯福地下一層）。16時許，至國美電器（羅斯福一層）。16時10分許，乘坐39路公交車返回家中。

1/24：7時40分許，乘坐出租車（遼B1T926）至甘井子骨灰堂。

1/25：14時20分許，乘坐31路公交車至魚司令我家酸菜魚飯店（中央大道4層）。

1/26：12時40分許，乘坐出租車（遼B12T76）至東特廣場靈芝妹子米線店，隨後進入東特沃爾瑪超市。

1/27：居家，未外出。

1/28：步行至錦繡路大商新瑪特超市。18時30分許，乘坐出租車（遼B902T9）返回家中。

1/29：19時許，居家，未外出。

1/30：18時20分許，乘坐出租車（遼B2T179）至富民廣場豐明海鮮燒烤店。

1/31：居家，未外出。

2/1：14時50分許，乘坐出租車（遼B3T593）至錦繡路大商新瑪特。18時50分許，乘坐出租車（遼B4T263）至富民廣場豐明海鮮燒烤店。21時40分許，乘坐出租車（遼B1T506）返回家中。

2/2：13時50許，乘坐出租車（遼B22T08）至機場。

▼大連醫護馳援。（圖／翻攝微博）



►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～