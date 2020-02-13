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祭出戰時管理！湖北大悟縣小區全部封閉...代購員會負責居民日常用品

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲湖北大悟縣實施戰時管理「全封閉」。（示意圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

繼湖北省十堰市張灣區發布大陸首個「戰時管制」令後，大悟縣13日下午也發布緊急通告跟進，指出全縣城鎮的所有小區一律實施全封閉管理，凡強行闖出者一律拘留，若民眾有生活必需物資的要求，也都是由代購員負責，最後強調「非常時間、非常之舉」，請廣大居民積極配合。

綜合陸媒報導，大悟縣屬湖北省孝感市管轄。截至12日24時，累計確診新冠肺炎病例238人（含臨床診斷病例5人）。大悟縣新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部下午發布通告指出，當前，新冠肺炎形勢嚴峻複雜，嚴重威脅全縣廣大居民身體健康和生命安全。為最大限度減少人員流動，遏制疫情擴散蔓延，依據相關法規，現就縣城區（鎮區）小區、樓棟實施「戰時封閉管理」。

通告共有6條，值得注意的是，全縣城區（鎮區）所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員、志願者、定點超市藥店工作人員、代購員和水電油氣、通訊網絡等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。通告還對所有強行沖闖小區、庭院、樓棟、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的居民，按照戰時管理相關規定，一律拘留。

至於居民的生活必需品，通告稱將實行全代購服務，定點超市、藥店只准對代購員開放。所以城鎮小區、城中村、單位家屬院都必須配備足夠的代購員，城鎮小區由所屬物業公司負責配備，城中村和單位家屬院分別由所屬社區和所在單位負責配備，代購員持證上崗，保證為每戶居民每三天至少提供一次代購服務，特殊應急情形的要及時處理到位。

最後，通告強調，「非常時期、非常之舉，勢在必行、迫不得已。請全縣廣大居民積極配合，居家堅守、自我防護、相互隔離，力保不感染，堅決不傳染。」

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

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