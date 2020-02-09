寶瓶星號回家了！8小時驗全陰性　陳時中久違露笑「這一仗打贏了」登船廣播

記者趙蔡州、李佳蓉、許力方／綜合報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心對128位旅客採檢送驗，指揮中心21:00說明檢疫結果。指揮官陳時中表示，128位旅客檢驗結果全部陰性，防疫人員中午12點就登船，8小時就採驗且結果出爐，展現台灣團隊的效率，很感謝所有人員的努力，「這一場仗我們打贏了！」

陳時中說，「我們當然不希望有相關傳染病，現在既然來了，我們就要面對，要發揮社會力」，「這一仗我們打贏了」，但接下來還有很多相關的情況，大家會繼續努力，保證任何訊息都會公開透明，任何問題都願意解答，任何想法願意溝通，要求政府、社會動起來，讓台灣能平平安安。

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▲陳時中露出久違笑容，登船廣播：你們可以回家了。（圖／記者徐斌慎攝、指揮中心提供）

「任務完成了，也達成了！」陳時中今晚露出久違的笑容，開心宣布，船上128人檢驗結果全數呈現陰性，非常高興終於能夠讓寶瓶星號的人平平安安回家；稍晚他親自上船，廣播這個好消息說「你們可以回家了」、「任務達成！」頓時船上傳出一陣鼓掌、歡呼聲。

陳時中說，這次檢驗展現台灣檢疫能力是一流的，從中午12點左右登船，一直到晚上9點，初驗結果出爐全過關，任何有症狀都找出來，全部送檢，並在預期時間內完成，他非常高興也非常驕傲，展現台灣實力。第一時間除了跟船上的同胞報告，也跟總統蔡英文報告，她也很高興，但表達什麼記不起來，「因為我實在很高興，急著跟國人報告好消息」，讓大家心臟懸著的那一塊石頭卸下，若1000多位國人沒處理好，也不是大家樂見的。

石崇良也說，這一刻游部長宣布好消息，大家都鬆了一口氣，也感謝幕後英雄，採檢完畢後，指揮中心也做了最壞打算，部屬B計畫，國軍化學兵都已經來到現場，除了港警外，也有一組保安警察被為，準備最壞打算。同時各相關單位無論環保署、港務公司都在沙盤推演，若有陽性怎麼做最壞打算，讓防疫滴水不漏沒有缺口，「今天白忙一場但是是好消息。」

▲寶瓶星號郵輪靠岸，陳時中報告情況。（圖／記者徐斌慎攝）



另外，128人篩檢過程採最寬鬆標準，包含曾經經過船醫診治的個案，都有採檢送驗，做最全面化驗，結果呈現都是陰性。現在全船乘客都可以返家，船務公司已經緊急安排遊覽車來接送，至於自主隔離的一個案例，檢視就醫的紀錄，醫師目前診斷是扁桃腺發炎，經過採檢，也是呈陰性反應。

指揮中心表示，由於採檢者檢驗結果均為陰性，因此所有旅客皆可下船辦理入境並自主健康管理14天。指揮中心也呼籲，這些旅客於自主健康管理期間，應儘量避免外出，如果需要外出應全程戴外科口罩，及落實呼吸道衛生與咳嗽禮節。

寶瓶星號有1709名台灣籍旅客、18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸配。

中央流行疫情指揮中心表示，寶瓶星號郵輪共計採檢128人，檢驗結果說明如下：



有症狀且有湖北、廣東省旅遊史需後送者：0人。

有症狀但無湖北、廣東省旅遊史者：採檢60人，皆為陰性。

無症狀但有中港澳旅遊史者及外籍人士：採檢68人，皆為陰性。

所有旅客皆可下船辦理入境並自主健康管理14天。