「大陸打噴嚏、台灣經濟重感冒？」學者估：肺炎僅衝擊經濟成長率約0.11％

▲武漢肺炎疫情衝擊觀光。（示意圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨12日中執會邀請中信金融管理學院教授陳錦稷以「武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情對台灣經濟產業的影響」為題進行專報告。陳錦稷會中表示，台灣近年大幅增加對中國大陸經濟依賴，中國大陸打噴嚏，台灣經濟恐將重感冒，好消息是目前為止對台灣經濟的影響程度仍在可控制範圍內，預測顯示，肺炎僅會衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。

據轉述，陳錦稷報告中表示，台灣近年來大幅增加對中國大陸經濟依賴，中國大陸打噴嚏，台灣經濟恐將重感冒。人員往來密集，疫情若擴散至台灣境內，對經濟影響恐怕更將嚴重。而各國推出高規格防疫措施，停飛來自中國的大陸民航飛機，並管制人員往來，這對台灣的觀光產業、民生消費與零售產業也帶來不小損失。

陳錦稷指出，中國大陸工廠延期開工，是否因疫情擴大而再度拖延開工，或是開工後又再度被迫停工，不確定因素也將影響台灣的生產供應鏈，減緩民間投資與進出口的台灣經濟成長動能。

不過，陳錦稷說，好消息是目前為止對台灣經濟的影響程度仍在可控制範圍內，預測顯示肺炎僅會衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。

陳錦稷解釋，武漢肺炎在台灣的疫情仍在控制範圍內，不論官方或民間都積極投入防疫準備，且對境外的疫情源頭採取嚴格的邊境防護措施，應不至於如當年的SARS，出現大規模群聚感染，和平醫院封院，甚至導致高死亡率的嚴重疫情。

陳錦稷說明，短期內雖然因停止陸客來台而影響觀光消費，但一來全部外匯觀光收入佔台灣整體GDP比重僅約2.4%，且其中也只有約五分之一來自中國大陸客，台灣內需消費動能應不至於受到太大影響。

民進黨主席卓榮泰表示，武漢肺炎疫情來勢洶洶，不僅考驗中國大陸政府危機應變的能力，更突顯了極權專制的官僚體制的脆弱，面對危機醫療失能、隱匿資訊，導致人民徬徨無助、社會秩序崩壞等。台灣見證到自由民主與人權法治的可貴。

卓榮泰提到，不可否認當前中國大陸是全球重要的經濟市場，GDP規模遠大於2003年的SARS時期，加上全球化各國的經濟高度連動，疫情的衝擊恐怕只會有增無減。要如何化危機為轉機，短期內我們應該以緩和衝擊為對策，穩定民生經濟，長期則必須在政府推動經濟轉型的基礎上，掌握美中貿易戰後的契機，持續強化我們的高階製造及創新能力，提升台灣經濟的自主、安全及韌性。

卓榮泰強調，「防疫不能有缺口，國人要團結對外，才能守護台灣。期許大家共同努力，讓我們可以在最短的時間內控制疫情，保障國人的生命及健康，讓大家的生活儘快回到常軌，把台灣經濟產業可能受到的衝擊降到最低。」