朱立倫：政府應立即盤點對菲律賓籌碼　做出強烈反應





▲朱立倫聯訪。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對菲律賓以一中原則將台灣納入大陸行政區，禁止旅客入境，前新北市長朱立倫11日表示，政府應統籌所有對菲律賓籌碼，並作出強烈、積極的反應。

朱立倫說，全民都為事件感到非常不滿，必須表達最嚴重的抗議，朝野應以一致的力量，要求政府有所作偽，至少外交、交通、觀光旅遊單位現在應該全部動起來，我們對菲律賓有一定有非常多的籌碼，為何其他東協國家目前還是支持目前的旅遊政策，我國一定要以強烈、積極的反應。

對於有人建議取消菲律賓免簽，朱立倫強調，中央應該統籌出所有的籌碼，一步一步化解，菲國的態度從昨天也是一變再變，主管機關應該拿出積極的作為，並盡快協助國人返台事宜。另外，整起事件中，外交單位在資訊掌握方面有所落差，對於造成國民不便也應該致歉。

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