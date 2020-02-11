朱立倫：台灣應恢復WHO「Chinese Taipei」觀察員身份

▲朱立倫聯訪。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫11日表示，希望台灣至少能夠以「中華台北」名稱恢復WHO觀察員身份，讓擁有頂尖醫療體系的台灣積極參與相關活動，提供充分資訊。

朱立倫表示，世界衛生組織是個普世價值，台灣不應被排除在外，不但傷害台灣人民健康安全，也造成世界防疫漏洞，台灣的防疫經驗與醫療體系都是領先全世界的，應該讓我們回到WHO貢獻心力，尤其大陸發生這麼嚴重的疫情，我們在最靠近大陸的地方，能隨時提供資訊。

他說，重點還是希望至少回到觀察員的身份，讓台灣積極參許相關活動，提供充分資訊，希望回到2009年發生H1N1時，他擔任行政院副院長，是中央總指揮官，當時就與WHO有密切聯繫，形成一個防護網。

2009時前行政院衛生署長葉金川是以「中華台北」名義擔任WHO觀察員，現在僅剩下「台北」。對此，朱立倫表示，希望遇到國際事務時朝野立場應該要一致，民進黨是在野黨時，做出很多莫名奇妙的指控，今天國民黨作為在野黨，也不應該莫名其妙的來指控，應該支持政府，但是台北的名稱人民是不能接受的，至少要回到中華台北的來加入觀察員。

朱立倫說，現在朝野共同防疫的過程中，回到WHO是你我共同的責任，不願意在此時批評執政黨，但希望大家一起努力，讓台灣的力量團結在一起。

▼朱立倫投書外交家《The Diplomat》雜誌。