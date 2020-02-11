「我們在最靠近大陸的地方」　朱立倫：台灣加入WHO能提供更好資訊

▲朱立倫。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者黃巈禾／台北報導

前新北市長朱立倫投書外交家《The Diplomat》雜誌，內文提到，北京當局應停止所有政治花招，若台灣缺席，台灣人民與世界各國的健康會面臨更大的風險。朱立倫11日下午受訪時強調，台灣不該被排除WHO之外。

朱立倫表示，為台灣發聲是你我的責任，尤其是在防疫期間，每一個人都要努力，WHO是一個世界衛生組織，它是一個普世價值，台灣絕對不應該被排除在外，尤其是任何的政治理由把台灣排除在外，不但傷害台灣人民的健康安全，同時也對世界防疫形成一個非常大的漏洞。

朱立倫指出，尤其台灣的在整個防疫的經驗上面，以及醫療體系都是領先全世界的，應該讓台灣參與，回到WHO貢獻心力，尤其大陸發生這麼嚴重的疫情，「我們在最靠近大陸的地方，我們隨時的反應都能提供世界更好的一些資訊」。

▲朱立倫投書外交家《The Diplomat》雜誌。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫投書外交家《 The Diplomat》雜誌刊登，北京當局應停止政治花招，如果北京是個負責任的國際社會成員，就應該讓台灣人民版權健康與國際福祉，不應對台灣尋求加入WHO視而不見。

朱立倫更提出的台灣必須加入WHO的2個主要理由。他說，台灣如果不是WHO成員，意味著台灣無法透過世衛組織的突發公共衛生事件系統與管道了解最新的疫情訊息，並快速準確交換訊息，如此一來，台灣和國際社會都將面臨風險，而這也是對台灣人民健康權益的侵犯。

實際上，台灣加入WHO將會為國際衛生界做出巨大貢獻，因為台灣在2002－2003年SARS爆發期間已經有應變與預防流感經驗。同時，台灣鄰近中國大陸，當中國處於疫情緊急情況時，台灣雖然有可能會首先被波及，但也可以成為第一個反應者，提供對岸協助。