菲律賓發禁令⋯觀光產值年蒸發200億！業者自認倒霉：概括承受

▲菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

記者李宜秦／台北報導

菲律賓宣佈禁止台灣旅客入境，旅行業損失重大。旅行公會今日與交通部觀光局開會討論補償事宜，旅行公會表示，目前將依法扣除規費後退費處理，後續補償還未有著落。專家指出，旅行社雖然可以拿回多數損失費用，但過去幾個月等於是做白工，損失的恐怕是員工薪水。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，昨日飛往菲律賓航班遭遣返，機上載有約4到5團、100餘人的台灣團客，針對此批旅客機票損失費用，旅行公會今日與觀光局召開會議討論。他表示，由於菲律賓禁令牽涉外交問題，觀光業界必須概括承受，扣除規費後退費給旅客，只能說「個人、旅行社、航空公司都倒霉」。

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蕭博仁表示，目前尚未統計旅行業損失的金額，且菲律賓出團費用不一，如長灘島價位約1到3萬元、馬尼拉約2萬元，金額相差頗大，他也表示，此禁令對富立旅行社這種專做東南亞業務的而言，將會有巨大影響。

▲菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，專接台灣赴菲律賓的旅行社，需要先負責預定機票、繳交訂金，再交由當地地接社處理餐廳、飯店等事宜，較大的旅行社會與地接社採取月結方式結算，規模小的旅行社則須先付訂金，訂金是否能退回又是一個問題。

黃正聰表示，對旅行社而言，機票的退票手續費應可拿回，但為了處理旅客出團事宜，旅行社員工一定是幾個月前就開始進行相關程序，禁令一出，等於通通做白工，對業主而言損失的恐怕的員工的薪水。

黃正聰表示，去年來台菲律賓旅客約50餘萬人，至菲律賓的台人則約35萬人，屬於出超市場，且許多到菲律賓的台灣人是台商、不是旅客，菲律賓市場一年可貢獻我國約60萬的旅客量，觀光產值可達200億元，若菲律賓政府持續誤解我國，兩邊不交流的話，兩國損失都會相當嚴重。

▲菲律賓馬尼拉民眾也都戴上口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）