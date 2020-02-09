「小心屍檢染病！」　吹哨女法醫「遭公安糾正錯誤」　

▲對抗武漢肺炎大陸第一線醫護人員。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者任以芳／綜合報導

吹哨人李文亮病逝，讓不少大陸網友痛心，指責政府失職。現在又有吹哨人出來爆料，一名曾被認定散播「謠言」的女法醫，在李文亮逝世當日表示，自己不認識李文亮，對他明知有疫情，仍堅守前線工作的行為十分敬佩。她形容，自己曾被約談心裡有點委屈，但認為提醒目的達到就可。

▲吹哨人女法醫群組告知同事和學生，遭到公安關切。（圖／翻攝自微博／人民網）

這名女法醫接受媒體採訪時表示，去年12月底，她通過在臨床工作的同學得悉武漢肺炎的存在，認為事態嚴重。女法醫工作單位，有老師做屍檢工作，她擔心萬一有類似肺炎的病人屍體要解剖，老師們不能疏於防範，同時她也有學生在醫院實習，女法醫在部門群組和學生群發布防護訊息。

就在發布訊息的第二天，公安部門找上她了，警察要求她刪除所有發布的內容，又還要對發布的訊息糾正之前的「錯誤」。事隔幾天後，1月2日當天，公安部門親自上門要求她做筆錄，檢查手機內容，還簽署一系列的聲明和保證。

直到武漢病毒爆發，終於還吹哨人清白，代價實在沉重。女法醫也強調，在疫情發生後，自己所作的貢獻很小，呼籲市民要更關注正在前線抗疫的醫護。

▲雲南文山縣又有五名醫務人員，因散布疫情防控信息被拘留處罰。（圖／攝攝微博 河南新農村頻道）

大陸吹哨者不只李文亮一人奮戰，根據人民網報導，雲南文山縣，又有五名醫務人員，因為散布疫情防控信息被拘留處罰。文山市公安(3日)循線調查鎖定文山州人民醫院文男、謝男、關男私自拍攝患者相關信息散布，文山市人民醫院劉男、余男透過微信轉發傳播，目前都遭拘留。

消息一出，引起外界強烈批評，文山市公安局(9日)風向馬上轉變，已經暫緩執行對文某、余某、劉某、謝某的行政拘留決定。