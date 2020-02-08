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戴口罩是有防疫意識！　韓國瑜：難道戴的民眾刻意和政府唱反調？

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▲高雄市長韓國瑜表示「戴不戴口罩，由自己決定」 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲高雄市長韓國瑜表示「戴不戴口罩，由自己決定」 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

受到武漢肺炎疫情影響，高雄市長韓國瑜參加公開活動幾乎都會戴上口罩，甚至也公開建議大家都戴口罩，這也和中央政策不同調；而韓國瑜8日特別PO文「目前全國普遍的現象是，都會區大多數民眾外出到街上還是會戴口罩，難道街上的民眾都是刻意和政府唱反調嗎？絕對不是！而是因為民眾有防疫意識自主需求。」解釋自己絕非與中央唱反調，提到現在最重要的，是中央統一徵用口罩後要如何充分供應，高雄市政府也會攜手合作。

▲▼ 韓國瑜市長到公車業者了解防疫工作 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜出席公開場合都會戴著口罩 。（圖／記者翁進忠攝）

到底要不要戴口罩，高雄市長韓國瑜在8日時曾對外表示「我是一級指揮官，假設我不戴口罩，外面又說你這一級開設的指揮官自己都不戴口罩，反面也可以講，但我覺得我們做一個示範，戴口罩、勤洗手、量體溫，最基本的。」他補充「如果三、四月份照日本專家說法會大爆發，等於現在都還沒到最熱點，還是建議我們全都戴口罩。」

建議大家戴口罩，似乎和中央政策不同調，韓國瑜8日則在臉書表達看法，他發表最新說法「戴不戴口罩、由自己決定」，韓國瑜表示「最近戴口罩的議題討論相當熱烈，高雄作為一級防疫開設區，而我身為最高指揮官，也以最嚴格標準來自我要求。目前全國普遍的現象是，除非在非常空曠的郊外，否則都會區大多數民眾外出到街上還是會戴口罩，在搭高鐵、捷運等大眾運輸工具時也都會戴口罩，難道街上的民眾都是刻意和政府唱反調嗎？絕對不是！而是因為民眾有防疫意識自主需求。」

他補充「中央過去不斷強調口罩供應絕對充分，我們一直以來都相信中央、也全力配合中央防疫，相信中央在配給資源上，會優先給第一線的同仁。我認為不能因為現在中央有新的勸導方針，就忽視供給不足的現實，面對嚴峻的疫情，現在最重要的，是中央統一徵用口罩後要如何充分供應，高雄市政府也會與中央共同攜手合作，降低市民面對口罩不足的恐慌心理，全力抗疫。」

時間對我們來說完全沒用！

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