韓國瑜徒手捧聞消毒水稱「確認比例」　綠營批錯誤示範：國中理化死當吧！

▲韓國瑜視察客運，突然撈起消毒水聞 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜7日下午前往視察公共運輸業防疫工作，過程中他看著客運人員示範使用消毒水消毒時，拉下口罩，用手撈了水桶的水起來聞，此舉引發網路熱論；事後他特地解釋，是要聞一下漂白水的比例夠不夠，但已經引發綠營與罷韓團體批是錯誤示範。

對於突如其來用手撈消毒水起來聞的動作，韓國漁解釋是為了要知道消毒水比例夠不夠，但此舉引來綠營議員批評，民進黨高雄市議員林智鴻評論「先不論韓國瑜到底聞那桶漂白水的用意為何，但他這個動作是完全做錯誤的示範。國中理化課程就有教導在觀察化學液體的外觀、氣味及狀態時，不可以將眼、口、鼻靠近，以免誤觸或吸入有毒氣體，若要聞氣體，應用手搧，再聞少許飄向自己的氣味。」

▲高雄市議員林智鴻批韓國瑜撈消毒水聞是錯誤示範 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他指出「韓國瑜是高雄市的防疫指揮官，每個舉動都動見觀瞻，都有社會教育責任。防疫期間，我實在不想任意批評韓國瑜是草包，但這個舉動讓人真的忍不住，『草包就是草包！！』國中生都知道的事，韓國瑜偏偏要做錯誤示範，到底是存什麼心態？」

另一名民進黨高雄市議員高閔琳也批「不，這一點都不科學！這一點常識都沒有！韓市長上次也鬼扯央行黃金變綠，這國中理化死當吧！豪雨勘災聞水、治登革熱爬樹、防疫聞漂白水，身為高雄防疫指揮官，不要老做些錯誤示範誤導社會大眾、不懂裝懂！」

▲Wecare高雄發起人尹立認為韓國瑜身為最高指揮官還傳播不實訊息 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而Wecare高雄發起人尹立，今在罷韓光復高部受訪時說「雖韓國瑜荒腔走板行為，有助增加罷韓能量，但不希望一個城市的最高防疫指揮官不斷傳播不實的訊息，甚至還會造成一些恐慌，包含大陸火神山集中營想法、室內室外戴口罩，誤傳新住民不能實名買口罩等，這是惡劣防疫示範。」

時間對我們來說完全沒用！

