得武漢肺炎以為感冒！女子吃成藥「症狀消失」…結果11人感染

▲女子感染武漢肺炎，吃感冒藥後症狀消失，結果導致11人被感染。（示意圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

大陸北京近日傳出新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）感染的案例，不過該名病患因為沒有明顯症狀，吃了感冒藥後症狀更是消失了，因此仍照常出門聚餐、唱歌，導致最後11人因此染病，影響相當嚴重。

綜合陸媒報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，這名病患1月3日與家人搭飛機前往湖南長沙，5日又搭火車前往湖北武漢，7日晚間搭機返回北京，隨後開始出現打噴嚏的症狀。

出現症狀後，該名病患以為自己感冒，因此自行服用成藥，症狀也隨之消失，因此沒有前往醫院看診。1月11日晚間，這名病患與丈夫、女兒前往朋友家（下稱B家庭）作客，2家人出外聚餐，餐後又前往KTV唱歌。

▼女子以為武漢肺炎症狀只是感冒，結果害了朋友一家。（示意圖／路透）



1月24日，B家庭中的丈夫發病，妻子也被感染，不過2人「覺得沒大事兒」，趁著年假去給親戚拜年，結果導致親戚家7個人遭到感染，目前已有5人發病，而B家庭妻子這段期間還有去上班，結果坐對面的同事也跟著染病，這起事件總共造成11人被感染。

龐星火強調，新型冠狀病毒主要透過飛沫、接觸傳播，因此必須保持一定的社會距離，減少不必要的聚會，共同防控疫情。

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