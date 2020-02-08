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韓粉大媽不爽罷韓！狂罵志工3分鐘　「年輕人不學好！沒是非」

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▲罷韓志工遭韓粉大媽包含狂罵3分鐘 。（圖／台灣基進提供）

▲罷韓志工遭韓粉大媽包圍狂罵3分鐘 。（圖／台灣基進提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓行動正持續展開中，罷韓志工8日早上8點在小港二苓市場擺攤供簽署時，遇到了一群韓粉大媽包圍，連續嗆聲長達3分鐘，大媽們不滿罷韓行動，不斷重複問「他哪裡做不好」、「拿誰的錢去罷免」，怒氣沖沖說「人家鋪路什麼做得這麼好，該罷免的不去罷免」，吵了約3分鐘左右，離去時還丟下一句「年輕人不學好，沒有是非」。

▲罷韓志工遭韓粉大媽包含狂罵3分鐘 。（圖／台灣基進提供）

▲大媽們不滿罷免韓國瑜行動。（圖／台灣基進提供）

罷免志工8日在小港區二苓市場擺攤，遇到3、4名大媽包圍，他們看到志工們拿著連署書，先激動地詢問「你罷免誰？」志工則說「我罷免韓國瑜」，聽完大媽們整個暴怒問「他哪裡做不好？那我問你拿誰的錢罷免？」罷韓志工回說「我們是公民團體」，其中一位韓粉大媽還說「不要拿高雄市民的錢來罷免好不好？」

大家你一言我一句，更有人並且質疑罷韓的尹立，是拿高雄市政府公家標案的錢，並對著志工咆哮說「儘量錄，把我的臉錄清楚，人家鋪路什麼做得這麼好，該罷免的不去罷免」，還嗆聲說「去告沒關係」，並不斷重複問「我想知道你為什麼要罷免他」，志工則回說「請去總部問」。

大媽們越講越氣「他貪污、沒做事了嗎？」爭吵了約3分鐘後，最後才悻悻然離去，離開時丟下一句「年輕人不學好，沒有是非」，更怒罵「貪汙的不罷免，沒貪汙的他要罷免，太過份了！」

▲罷韓志工遭韓粉大媽包含狂罵3分鐘 。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進指出有黨員車因貼上貼紙被吐檳榔汁 。（圖／台灣基進提供）

不僅如此，台灣基進表示有黨員的車上因貼有台灣基進標以及光復高雄貼紙，竟被吐檳榔汁。台灣基進說「我們要告訴所有叫囂的韓粉，韓粉就是罷免的最大推手，當各種惡行，隨韓國瑜出現，其實所有市民都在看，為了不讓這座城市沉淪，都會默默的寫下連署書。」

至於目前罷韓連署書進度，Wecare高雄發起人尹立指，罷韓連署書目前已收到約18萬份左右，希望這個周末能達20萬份，到下周能到法定二階要求的23萬多份，預計2月28日前衝破到30萬。

時間對我們來說完全沒用！

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