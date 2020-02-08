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國民黨提500億紓困條例草案　政院：早有討論！最快10日拍板

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▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎疫情持續蔓延，國民黨黨團書記長蔣萬安8日表示，國民黨立院黨團提出「新型冠狀病毒紓困條例草案」，內容包含針對受疫情影響的產業編列500億元特別預算紓困等。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 表示，早在國民黨前政院已經展開紓困討論，最快10日就能拍板。

蔣萬安強調，國民黨版本的草案可以讓民眾知道資源確定運用在迫切需要的人身上，也讓相關單位也有一條專法可依法行政，除了安定民心的作用之外，更可督促政府盡快提出因應未來經濟可能衰退的應變措施。

依據國民黨「新型冠狀病毒紓困條例草案」，針對受疫情影響的產業編列500億元特別預算紓困，公、私立醫療機構執行醫療照護之醫護、藥事、檢驗及相關工作之人員，中央主管機關應給予補助或獎勵，如果不幸感染者，應給予醫療照護及補償。

對於國民黨提出紓困條例草案，行政院發言人Kolas Yotaka 回應，「早在立委提出之前，我們早已啟動紓困與振興方案的討論」。Kolas 強調，相關內容目前已有具體進度，經過縝密的討論後，將於下週儘速對外說明，最快10日就能拍板。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為，國民黨團提出之紓困條例或其他解方，必須研判整體情勢後再來處理，「條例內容不能只是用喊的，應整體研判後再處理」。

柯建銘指出，民進黨團已針對立法院新會期優先法案盤整的差不多，會在開議前整理好正式提出，但開議後除了處理優先法案，也必須關心武漢肺炎對台灣經濟的衝擊與影響，「這變成很重要的議題」，社會上對於紓困方案也都高度關注，但現在最主要還是以口罩與防疫的問題為優先，應該對行政部門表達支持。

柯建銘說，現階段最重要的還是口罩與防疫問題，口罩部分沒有金額不足的問題，短期內用行政院的預備金就能處理。但紓困條例草案需要特別條例、特別預算處理，他質疑，「我也要問蔣萬安怎麼擠出500億」。

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