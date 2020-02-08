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臉書社團貼文「回台不肯自主隔離到處跑」 桃衛生局澄清說明

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▲桃園市網友在臉書社團投書「過年到廣東會女友，回台不肯自主隔離到處跑」貼文，桃園衛生局主動澄清說明。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市網友在臉書社團投書「過年到廣東會女友，回台不肯自主隔離到處跑」貼文，桃園衛生局主動澄清說明。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有網友在臉書社團貼文「過年到廣東會女友，回台不肯自主隔離到處跑」等案，桃市衛生局7日晚間澄清指出，有關網友貼文內容，經查該民眾並非居家檢疫對象，防疫人員接獲通報前往民眾住處查訪，個案身體健康良好，並無任何疑似症狀，已提醒做好自主健康管理，另中國返台女子返回高雄後持續居家防疫14天中。

有網友在臉書社團貼文「過年到廣東會女友，回台不肯自主隔離到處跑」案，桃園市衛生局7日晚間表示，該民眾於1月24日出境前往澳門，並於2月2日自澳門返台，依中央防疫規定，2月2日起自中國大陸廣東省入境、2月6日起自澳門入境者列入居家檢疫名單，該民眾並非居家檢疫對象，防疫人員接獲通報已前往民眾住處查訪，個案身體健康良好，並無任何疑似症狀，已提醒民眾做好自主健康管理。

▲桃園市衛生局防疫人員6日在高鐵桃園站勸導自浙江寧波返台女子不要搭乘高鐵等運輸工具南下高雄。（資料照／突發中心翻攝）

▲桃園市衛生局防疫人員6日在高鐵桃園站勸導自浙江寧波返台女子不要搭乘高鐵等運輸工具南下高雄。（資料照／突發中心翻攝）

另一起「女子中國返台被隔離，搭高鐵落跑被活逮」案，桃園市衛生局則強調，衛生局2月6日接獲通報後，防疫人員在高鐵桃園站查訪後，該女子2月5日自大陸浙江省寧波返台，因班機延誤故於機場附近飯店住宿一晚，原定6日搭乘高鐵返家，因屬居家檢疫對象，不可搭乘大眾運輸工具，女子因無親人協助載回，經協調計程車載返高雄住處，取得司機同意且2人全程配戴口罩，載運女子返回高雄住家，目前女子持續執行居家檢疫14天，計程車司機因非居家檢疫對象，無須進行隔離。

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