民眾排隊搶領口罩　南警派員協助交管引導獲好評

記者林悅／台南報導

台南市東區北門路一段光南大批發2月8日上午第2天發放免費口罩1人5片，10000片計有2千人受惠，吸引眾多民眾一大早就到場排隊，台南市警一分局上午9時不到就派員到場交管，引導民眾停放合法停車格或轉後前鋒路停車，交通秩序明顯改善。

▲台南市東區北門路一段光南大批發2月8日上午第2天發放免費口罩，吸引眾多民眾一大早就到場排隊，依號碼牌依序領取，過程平順。（圖／記者林悅攝，下同）





台南市東區光南大批發門市8日第2天發放免費口罩活動，一早7時多就有民眾開始排隊，台南市警一分局副分局長施衣峯，上9時不到就親自率員警到場行交通維安管制，警方在場引導騎機車來排隊的民眾停放合法機車格位，或引導民眾停放衛民街地下道後方的前鋒路停車格位內停車，以疏散北門路停車量，讓光南大批發附近，不再有機車違停情事。

光南大批發台南門市員工，原是上午11時開發口罩，由於8日上午排隊人潮比日少一些，所以提前於上午10時45分開始發放，一分局警方也協助引導領完口罩的民眾疏散，避發生危險。

由於已有7曰天的發放經驗，8日發放過程十分順暢，排隊人潮移動頗快，排隊領口罩的劉小姐帶著孩子一起來領，對於所領口罩屬於一般型，並非醫療級口罩她表示不介意，只要平日戴著防止飛沫即可。另名杜姓民眾出動一家四口排隊領取口罩，她說是從LINE等網路社群獲得消息，今天一早才動員一家四口來排隊，領了20個口罩，對於是否為外科醫療等級口罩，她表示不在意，說可以平時配戴就好。此外，8日排隊領取口罩的民眾也有許多外籍人士。

▲台南市警一分局員警協助引導領完口罩的民眾疏散，避發生危險。

施衣峯副分局長指出，東區光南大批發於7、8日免費發放口罩，因應排隊人潮秩序，第一分局期前與店長協調領取排隊動線，店家出動工作人員10名，並手持排隊方向牌面引導民眾，第一分局配合派遣多名警力維持現場秩序，2月8日10時45分起發放口罩，12時前順利結束，因事前縝密規劃動線，排隊人潮由北門路騎樓接衛民街地下道，再延伸至台南知事官邸音樂會館周邊，有效疏解排隊人潮，整體秩序良好，不影響用路人與附近店家的通行權益，北門路段行車交通順暢，警方也未告發違規停車紅單。