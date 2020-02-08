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居家隔離難防範　徐巧芯：應尊重想戴口罩的人

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▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

為了保留口罩給需要的人，民進黨立委發起「你先領」活動，點名戴口罩的台北市長柯文哲做壞示範。不過，台北市有2名居家隔離者竟趴趴走，1名男子剩5小時就結束隔離，卻跑去找朋友聊天，另名女子從大同住家離開跑到中和找朋友、逛大賣場。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，禮讓口罩值得鼓勵，但應尊重想戴口罩的人。

徐巧芯7日在臉書表示，最近一直在吵「出門在外到底需不需要戴口罩」，甚至幾位民進黨立委出言批評戴口罩的政治人物，例如「要柯文哲把口罩拿下來」，好像現在出門在外戴口罩變成一件負面的事一樣。

徐巧芯指出，近期每天都會傳出有居家隔離者跑到外面的事件，像她的選區就有應隔離者離開家去超商買東西，多數民眾雖然健康，但根本無法完全防範遇到這類人，因此，想要保護自己是很正常的事。

徐巧芯認為，政府既然制定七天內可買兩個口罩的制度，那麼民眾或政治人物要不要戴口罩，只要不囤積，按照政府制度購買就好；此外，禮讓口罩值得鼓勵，也可以多多宣傳，但不要以此攻擊戴口罩的人，互相尊重彼此的選擇。

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