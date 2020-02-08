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影／進武漢疫區揭「真實情況」！陳秋實突失聯...友人曝「被強行拉走」　母親急壞

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記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，中國公民記者陳秋實日前多次前往疫區，將當地的真實情況傳達給外界。不過，他的母親昨（7）日凌晨卻在Twitter上表示，兒子已失蹤已超過6小時，「懇請武漢朋友，幫我找找秋實。」

自武漢疫情爆發後，陳秋實深入第一線現場進行採訪，除了進醫院探查實情外，也實際訪問一些病患及家屬。據悉，陳秋實先前曾多次開直播，向網友們描述病患從得病到離世的過程，甚至透露，醫療資源的缺乏、政府欺瞞疫情資訊、打壓示警醫師，導致民眾沒有防範心，疫情迅速擴散，甚至奪去多條人命等。

▲陳秋實。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

▲▼陳秋實實際到武漢疫區進行調查。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

▲▼陳秋實和武漢肺炎死難者家屬進行直播。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

這段期間，陳秋實的影片因內容有許多抨擊中國當局的言論，所以不斷被強制下架。據悉，他曾是一名北京律師，先前甚至還前往香港紀錄「反送中」事件，最後遭中國當局「限制出境」。

如今，34歲的陳秋實在武漢調查疫情卻突然失聯，引起外界熱議。陳秋實的母親卻在Twitter上發出求救訊號，她透露，兒子6日說要前往方艙醫院，沒想到晚上7、8點卻突然失聯，「我在這懇請廣大網友，尤其是武漢的朋友，幫我個忙，幫我找找秋實，他到底是甚麼情況？請大家幫幫忙。」

▲陳秋實母親。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

▲陳秋實的母親發出求救訊號，希望網友們能幫忙找兒子。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

陳秋實的好友、41歲的「格鬥狂人」徐曉冬日前也在Twitter表示，無法與陳律師聯繫上，隨後他又表示，陳秋實已遭到北京當局「強制隔離」。

事後，徐曉東在YouTube上表示，陳秋實的母親通知，秋實因去過很多醫院，去過很多地方，所以擔心感染，被強制隔離。他指出，陳秋實的手機被沒收，聯絡不上，且體溫沒有超過36.6度，是在體溫都正常的情況下被帶走，「我怕死，我把我知道的都說出來，希望大家能團結互助。」

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