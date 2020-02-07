Live／新北燈會璀璨登場　台日國寶級燈藝家打造青森睡魔PK新北十景

記者羅婉庭／新北報導

2020新北燈會7日晚間7點於新北大都會公園盛大開幕， 一連舉行24天，今年除了新北十景、還有濃濃「日本味」的青森睡魔，分別由台灣、日本的國寶級燈藝家設計、打造，讓市民大飽眼福，《ETtoday新聞雲》將完整轉播開幕點燈儀式。

新北燈會共有五大燈區，其中最令人期待的青森睡魔「鎌倉五郎」，是由獲6次田村磨獎、3次睡魔大獎及多項知事獎，現年73歲的日本知名花燈職人千葉作龍特別為新北市所作。





▲新北燈會。（圖／新北市民政局提供）

這次「新北十景」主燈是由國寶級燈藝家林健兒打造高10公尺、360度全視角設計，以新北知名景點烘爐地土地公、茶壺山、烏來瀑布為主視覺。另外，來自日本的青森睡魔花燈取材「歌舞伎十八之內 暫」故事的「鎌倉五郎」，不但可祈求五穀豐收、平安健康，還兼具勉勵世人以「善」為本，「為善最樂」的意象。

睡魔金魚燈籠也是青森睡魔祭的一大特色，起源於日本人流行飼養的「輕津錦鯉魚」，是祭典中讓小朋友手持的可愛燈籠，也在新北燈會以美麗燈牆完整重現。

來自日本大仙市的「紙風船」，像極大形天燈的「紙風船」，彩繪圖案展現濃濃日式風情。出生彩妝世家的田中千繪說，新北燈會日本花燈與臺灣花燈各具特色及美感，不論是青森睡魔、大仙市紙風船，還有彩繪燈廊相當美麗。

由於正值武漢肺炎期間，為加強防疫，燈會園區每天會進行全面消毒與清潔，並設置20個防疫點提供消毒、防疫宣導等服務。

另外，全體工作人員配戴口罩外，也安排穿背心工作人員隨身配備消毒設備巡迴防疫，設有定點與行動式防疫措施，燈會美食區和手作體驗區也配置乾洗手、消毒液等設備，美食區人員也會加戴衛生手套，並落實每日量體溫、記錄追蹤等自主管理措施。

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相，點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）