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新北燈會打卡點大推　2校學生合推超浪漫天鵝花燈飄仙氣入夜亮眼

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▲人間有情、蓮開新北。（圖／城市科大、格致中學提供）

▲「人間有情、蓮開新北」花燈，天鵝花燈如同夜晚中明亮的水晶，成為民眾打卡的浪漫花燈之一。（圖／城市科大、格致中學提供）

生活中心／綜合報導

元宵節賞燈衝一波，台北城市科技大學資工系與格致中學，這次共同製作「人間有情、蓮開新北」花燈，包含2座天鵝燈、3座蓮花燈，從過年前不眠不休，克服燈條與電腦程式控制的難題，歷經3星期趕工完成，閃亮的天鵝燈將在新北燈會登場，民眾到三重大台北都會公園就可以看到學生用心的作品。

▲人間有情、蓮開新北。（圖／城市科大、格致中學提供）

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▲廣告設計科與多媒體設計科學生細心地完成花燈骨架。（圖／城市科大、格致中學提供）

「2019新北燈會」在三重大台北都會公園舉行，展期從2月18日至3月3日，為了使「人間有情、蓮開新北」花燈能如期展現，格致高中許耀方老師指導廣告設計科與多媒體設計科10位學生細心地完成花燈骨架、美工與金蔥彩帶黏貼等製程；城市科大資工系教授鄧一中與機電整合碩士生董栩偉、張家銘進行燈條的電腦控制器程式等製程，經過多次測試與修改控制器的程式、電路，終在緊迫時間壓力下完成作品。

▲人間有情、蓮開新北。（圖／城市科大、格致中學提供）

▲廣告設計科與多媒體設計科學生細心地完成花燈骨架。（圖／城市科大、格致中學提供）

城市科大資工系教授鄧一中表示，花燈在搬運時遇到電線被扯斷、變壓器燒毀以及花燈下水後翻覆等風波，所幸在兩校共同努力下一一克服，天鵝花燈在夜晚白閃動人，在水面上呈現波光粼粼的驚豔之美，蓮花燈必須用程式控制白、黃、紅、藍等顏色變化，並得使亮度有漸變美感，從暗到亮，再由亮變回暗。

▲人間有情、蓮開新北。（圖／城市科大、格致中學提供）

城市科大資工系教授鄧一中帶領學生進行電腦控制器程式等製程，經歷多次測試才完成作品。（圖／城市科大、格致中學提供）

鄧一中說，兩校在去開始首度聯手打造花燈，今年再接再厲，學生得到難能可貴的學習經驗，有機會發揮所長，將理論應用到生活層面，學生藉由校際合作體會如何運用團隊力量達成目標。

▲花燈在搬運時遇電線被扯斷及花燈下水後翻覆等風波，所幸在兩校共同努力下一一克服。（圖／城市科大、格致中學提供）

▲花燈在搬運時遇電線被扯斷及花燈下水後翻覆等風波，所幸在兩校共同努力下一一克服。（圖／城市科大、格致中學提供）

當花燈在傍晚亮燈的一剎那，民眾盛讚看起來仿如施華洛世奇水晶一樣閃亮，兩校師生與工作人員都受到鼓勵，未來兩校將會依據現有模式繼續攜手合作。
▲當天鵝花燈在傍晚亮燈的一剎那，民眾盛讚看起來仿如施華洛世奇水晶一樣閃亮。。（圖／城市科大、格致中學提供）

▲當天鵝花燈在傍晚亮燈的一剎那，民眾盛讚看起來仿如施華洛世奇水晶一樣閃亮。（圖／城市科大、格致中學提供）

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關鍵字：元宵節,花燈,天鵝燈,台北城市科技大學,格致中學,新北燈會

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