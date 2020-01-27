疫情衝擊！江蘇另類參展新北燈會　燈藝師「網路連線」隔海裝彩燈

▲江蘇無法參加2020新北燈會，組燈將透過網路連線方式進行。（圖／翻攝新華網）

記者曾俊豪／新北報導

「2020新北燈會-家金鼠喜」將於2月7日至3月1日在新北大都會公園登場，除了以新北十景為題的的主燈外，新北市府也邀請大陸江蘇南京市代表江蘇組燈參加。不過，受到2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情衝擊，江蘇工作人員無法來台，屆時將由南京秦淮燈藝師透過影片的方式，指導台灣技師進行組裝。

據《ETtoday新聞雲》掌握的消息，江蘇今年參加燈會的主燈是由大陸非遺燈藝大師顧業亮所打造，「鼠年祈福」、「鼠兆豐年」、「財神賜福」、「九龍壁」與「梵高向日葵」等五組彩燈已運抵基隆港，之後將送往燈會舉辦地組裝。

2018、2019兩屆元宵燈會，江蘇省得南京、常州、昆山與句容等地都曾祖燈參展，總計吸引超過370萬人次前往觀賞，充滿江蘇文化底蘊的彩燈成為兩地城市交流的另類平台。

▲▼2020新北燈會。（圖／新北市政府民政局提供）

由於武漢肺炎疫情衝擊，台灣自25日起加強大陸旅客入台限制，今年對岸的工作人員將無法親自來台參與盛會、組裝彩燈。經過協調，待彩燈送達主辦場地後，會運用網路連線、播放影片等方式，由南京秦淮燈藝師透過影片的方式，指導台灣技師進行組裝。

除了新北市府的鼠年燈會受衝擊，原定在2月4日至6日在彰化舉行的「重慶銅梁火龍」表演團，也因為不符合最新的入境規定無法來台，宣布表演活動取消。