新北燈會「日湧近萬人潮」交管忙翻　設補給站為波麗士打氣

▲新北市祈福燈會在大台北都會公園揭幕。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「2019新北市祈福燈會」於2月18日在新北市三重區大台北都會公園廣場揭幕，80座大型花燈將一連閃耀14天，璀璨燈海吸引數萬民眾到場；轄區三重分局於2月18日晚間至3月3日16時至24時止，針對公園周邊與重點路段實施交通管制，以確保民眾交通順暢。

去年12月才剛啟用的辰光橋，燈會期間將變身「情人鵲橋」燈區，在橋上可以鳥瞰吹泡泡少女光雕，橋上特別裝飾了愛情燈廊、星星燈廊及宮燈步道，讓情侶漫步在燈廊下沉浸戀愛氣氛。若沒對象也別慌，打卡即能索取祈願卡，可兌換月老紅線和吊飾，每天限量300份，燈會結束後，祈願卡會送到先嗇宮月老星君前祈福。

三重警分局指出，除了今年燈會規模更勝去年，範圍更大、販賣食品的攤販也更多。在穿越疏洪道的辰光橋完工後，更是大批遊客湧入，前來賞燈、拍照打卡。目前在晚會舞臺週邊、燈區、捷運站會場入口處及會場周邊道路規劃多名警力於現場執行指揮管制及人群疏導。

▼新北市燈會在三重，日湧近萬人潮員警交管忙翻。（圖／記者陳豐德翻攝）



同時，因為出勤人數較多、勤務時段較長，三重分局在警友辦事處支持下，三重警局也設立警察行動補給站。提供熱食、熱飲，確保服勤的員警，在勤務空檔能夠有補充體力。

三重警分局另外表示，燈會期間，周邊疏洪十六路、疏洪東路等路段交通流量大，易造成車輛壅塞，且周邊機車、汽車停車空間有限，建議民眾可搭承機場捷運或捷運新蘆線三重站，自A1出口即可到達會場。

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