面對學生來源困境　屏東大仁科大＆東港安泰醫院深化戰略合作找出路

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右三）祝賀大仁科大校長郭代磺（右二）上任，展開異業深化戰略合作。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣私立大仁科技大學校長郭代磺就任，東港安泰醫榮譽院長前往觀禮祝福，面對國內科技大學遇到少子化等困境，如何與產業結合，進行異業等深化戰略多角化策略找出路，達成初步共識。

▲▼蘇清泉（右三）祝賀郭代磺任、蘇清泉與校方科系主管合影。

大仁科技大學原校長王駿發卸任，2020年由郭代磺就任。東港安泰醫院榮譽院長前往祝賀，並表示，安泰醫療社團法人及長照體系，願意跟大仁科技大學全面的戰略合作，在教學、研究並提供學生實習、見習機會，進行異業結盟才有出路。

蘇清泉說，台灣所有的技職院校及科技大學由於少子化的關係，私立體系的面臨困境，兩岸關係又不佳，南進政策東南亞國家的學生，很想到台灣來求學，但經濟情況普遍不好， 經濟情況很好的都到歐美去留學，所以台灣地區的技職學校如何跟產業界結合，多面多角經營，才能永續經營。

蘇院長表示，安泰的醫師及醫事人員，具有碩士博士或專業技能的，可以到大仁科大教書，取得講師、助理教授、升等副教授等資格；醫院則提供藥理、護理及其他醫管醫事相關科系的進修及臨床實習場所。

另也可以合作成立管理單位，承租學校閒置地大樓，當作護理之家及長照機構，更可以發展社區長照ABC等，甚至已成立屏北地區的老人醫院等，全面深化戰略合作。