韓國瑜全國競總執行長林國正：韓氣勢節節高升…9日恆春掃街

▲總統候選人韓國瑜全國競選總部執行長、前立委林國正，6日下午到屏東縣東港安泰醫院拜會安泰醫院榮譽院長蘇清泉，感謝蘇為選戰的努力 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

總統候選人韓國瑜全國競選總部執行長、前立委林國正，6日下午到屏東縣東港安泰醫院拜會韓國瑜全國競選總部副總幹事也是安泰醫院榮譽院長蘇清泉，除感謝蘇院長在屏南地區樹立數十面與韓國瑜、張善政合體看板外，更積極的在地方輔選，預計1月9日將代表韓國瑜在恆春半島車隊掃街遊行，爭取鄉親支持。

▲▼蘇清泉發言、大合照。

蘇清泉並邀請屏南地區團隊重要幹部與林國正執行長座談並交換意見。蘇清泉開場致詞表示，韓國瑜的氣勢節節攀升，上週他到台南歸仁參加洪秀柱、韓國瑜聯合造勢活動，人山人海，熱情度爆表，歸仁是深綠的地方，能夠湧入這麼多支持者，真的不簡單，現場沒有看到動員遊覽車，也沒有便當，只有人人手上的一隻國旗，這跟過去國民黨的選舉模式，完全不同，正說明民心思變，剩下最後幾天，我們一起努力，打贏這場選戰，總統唯一支持2號韓國瑜！！

林國正執行長與現場幹部分享2018年三山造勢晚會、總統初選四場造勢活動、最近幾次的造勢活動與挺韓大遊行的經驗與現場參與的感受，他都是主要策劃者，他特別提到韓流崛起，最主要的就是民心想要改變，韓國瑜的場之所以熱，最主要是大家都自動自發，這跟過去完全不同。

他說，5日民進黨在台南舉辦聯合造勢活動，熱情度差非常多外，動員非常多遊覽車，蔡英文講話還未結束時，許多群眾已經離去，在場的遊覽車司機更分享這些年的心聲，視頻影片瘋狂轉傳中，也反應出大家想翻轉的心，因此特別前來東港拜會蘇清泉院長，拜託蘇院長與團隊，在最後幾天需要大家大力衝刺，讓屏東縣開出紅盤，大家一起努力，拉票、催票、固票！相信1月11日勝利一定是屬於大家的。

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