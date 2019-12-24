女主任問「今年能當校長？」太子爺開示：妳會在超商遇到貴人　神蹟出現了

▲原PO表示，該名女校長已經退休。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享一名女校長和哪吒太子元帥的故事，「太子爺給的神蹟偏偏這個準點遇上，若是相差分毫則不遇，真是巧了、神了。」他認為，有些智慧啟示味道的信仰並沒有很偉大，「偉大的是你用啥面對你的信仰。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，這是一個真實的故事，這位女校長也退休了，她曾受太子爺的指點，順利登上校長一職，而過程也讓人嘖嘖稱奇；每逢九月九日太子爺聖誕日，她都會前來焚香祝壽，感念太子爺給的文昌貴人。

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原PO表示，某機緣下，某小學女教務主任經人介紹來到了濟世日，與太子爺結下一輩子的緣分，她問「太子爺，今年是否能順利經過考試，面試任聘校長的職位？」

原PO指出，太子爺回答，「今年妳有文昌運，但仍然缺乏貴人幫忙，許多人考了數年也無法登上這職位，文昌就必須靠妳的努力博取考試。細聽吾算來，某月某日某時出妳家門，向著東北方走，妳會看見一家不打烊的柑仔（7-11）。」

▼原PO說，事後很多老師都參加太子爺辦理的文昌會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，太子爺對女主任說，「妳就在那時辰內（2小時）在店內等著，妳會遇上『貴人』。切記！謹記！日子時間莫錯過，但必須答應吾，盡責地做好校長這職務，用心教育小孩。」

「太子爺的預言也在祂所算定的日子實現了」，原PO表示，教務主任果真遇上貴人指點，順利登上校長寶座，整件事的原委由女校長陳述，「太子爺給的神蹟偏偏這個準點遇上，若是相差分毫則不遇，真是巧了、神了。」

原PO指出，事後很多老師都參加太子爺辦理的文昌會，另一位女老師也聽說校長的神蹟，也前來與太子爺請示今年是否能考取校長；太子爺回答，「今年榜上沒有看見妳的名字，往後妳無須再問吾，三年後自能考上校長。」

▼太子爺問女老師，「教書的，妳怎信吾？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「太子爺的直言讓人感覺直白」，原PO說，但該女老師也確實在第三年後考上校長，「太子爺說，人的因業果報皆不同，教育也是一種施捨，若存正心賣力於教育者，一定幫忙，若想謀富者不幫。」

原PO表示，太子爺問「教書的，妳怎信吾，深不怕人道妳身為師長，怎迷信鬼神之說」；老師回，「我不信神鬼，我信仰智慧，我來細心觀察祢的一切，祢的回答是智慧讓人安心。」他寫道，故事並沒有感動的開場，但有些智慧啟示味道的信仰並沒有很偉大，「偉大的是你用啥面對你的信仰。」

對此，有網友好奇，可透露女校長在超商遇到了誰嗎？原PO回，「不好說、不好說，有緣者去7-11等待。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！