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台東縣國中小校長及主任甄選口試　錄取名單4日晚間公布

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▲ 台東縣國中小校長及主任甄選口試。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣國中小校長及主任甄選口試。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府於4日舉行108學年國民中小學校長甄選口試，進入口試人數計國中4名，國小9名。錄取名單預計晚間在甄選網站公告，另外，因現有校長儲備人數尚足以因應出缺，故明(109)學年度台東縣將不辦理國中小校長甄選作業。

教育處長表示：「先成為一名教師，再成為一名校長。校長應具教學領導能力，能了解學校特色發展校本課程，並與學校教師共同備課、議課，精進教學能力，提升學生學習表現。」。12年國民基本教育課程總綱要規定校長及每位教師每學年應在學校或社群整體規劃下，至少公開授課一次，並進行專業回饋。因此，本次國中小校長甄選口試分二試，第一試為教育政策與學校經營，第二試為公開授課演示。

教育處指出，本次國中小主任甄選無須筆試及口試，可採自行報名或由現職學校校長推薦等2種方式參加甄選，自行報名組倘符合資格且積分達50分，即由甄選委員會逕予錄取；校長推薦組則係符合資格者則逕予錄取。國中小校長及主任甄選錄取名單於109年1月4日晚上公告於台東縣校長主任甄選網站。另因台東縣儲備校長人數尚足以因應110學年度辦理出缺學校之校長遴選，故決定109學年度不辦理國中小校長甄選。

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