民進黨、柯文哲為口罩槓上　高嘉瑜：戴不戴都不該被歧視或譴責

▲高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林楚茵等人6日發起「我罩你，你先領」活動，還點名近期出席公開場合皆戴口罩的台北市長柯文哲是誤導民眾。對此，民進黨立委高嘉瑜6日則強調戴不戴都不該被歧視或譴責。

立委林楚茵、范雲、賴品妤、洪申翰、吳思瑤發起「我罩你，你先領」活動，6日上午於捷運台北車站8號出口發送活動貼紙宣傳，呼籲應將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員；此外，也點名台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜把口罩拿下來。

▲民進黨立委舉辦「我罩你，你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）

對此，高嘉瑜6日在臉書表示，戴口罩、不戴口罩都不該被歧視或譴責，請大家互相理解、互相體諒，非常時期，口罩確實無法滿足大家的需求，有基層醫師反映，以台北市為例，每位基層診所醫師總共只分配到13片防疫戰備外科口罩，醫師本人使用外，診所相關醫事人員及工作人員都統籌應用此額度，是嚴重不足。

高嘉瑜進一步提到，其他慢性病患、洗腎病患、抵抗力較差、易感染的特殊疾病是武漢肺炎的高危險群；還有收容機構、安養機構、醫療院所、醫院清潔工（含外包人力）、執行居家隔離檢疫人員等更需要口罩。

高嘉瑜指出，據了解衛福部清查各醫療院所（各醫學中心及地區醫院）口罩庫存，發現27％低於安全存量，但有73％高於安全存量，所以如何有效且確實分配防疫物資給需要的人是一大課題，相信未來兩周口罩產線投入後，也將快速增加產量，紓解口罩緊繃狀況。

最後，高嘉瑜說，在政府投入產線開始生產後，台灣更將躍居全球第2大口罩生產國，「請大家珍惜防疫物資」、「請大家共體時艱」、「我OK你先領」。

▲柯文哲近期出席公開活動都會戴口罩。（圖／記者宋良義攝）