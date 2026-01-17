　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

▲中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾陽台上被黏住的鳳頭蒼鷹與老鼠。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區日前發生一起野生動物誤陷黏鼠板事件！一名民眾於1月5日通報，在住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板牢牢黏住，現場不斷掙扎卻無法脫身。新北市動保處獲報後，立即派員前往處理，經確認該鳥類為保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」，隨即將其帶回安置並轉送專業單位救治。

動保人員表示，鳳頭蒼鷹送抵醫療單位後，由專業獸醫進行初步評估。為降低猛禽因視覺刺激產生的緊迫反應，先以紗布輕覆其頭部，再以大量麵粉逐步覆蓋黏著部位，使黏膠失去黏性，耐心將翅膀與羽毛一點一滴與黏鼠板分離，全程避免拉扯或破壞羽毛結構，同時細心清除腳爪間殘留的黏膠，以確保後續站立與復健不受影響。完成初步處置後，鳳頭蒼鷹已轉送至台灣猛禽研究會接受進一步醫療照護與復健，待評估適合後將再行野放。

▲中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板。（圖／新北市動保處提供）

▲鳳頭蒼鷹先以紗布罩住頭部。

動保處指出，黏鼠板雖屬合法的鼠害防治工具，但若使用或放置不當，極易對非目標動物造成傷害，尤其不建議放置於陽台、屋簷、頂樓等半室外空間。鳥類可能因黏鼠板表面反光誤認為水面而降落，或因板上已黏附的老鼠吸引其捕食，進而不慎受困。一旦遭黏住，不僅可能導致翅膀骨折、羽毛嚴重受損，也可能因長時間無法脫困而出現脫水、失溫，甚至死亡，對野生動物生存造成重大威脅。

動保處也提醒，民眾若發現動物誤沾黏鼠板，切勿自行拉扯或處理，可先以報紙、紙板或布料覆蓋其餘暴露的黏膠區域，避免動物掙扎造成二次沾黏或傷勢擴大，並儘速通報相關單位協助。切勿使用沙拉油等油品協助脫困，油脂容易浸潤鳥類胸前絨毛，若未能即時徹底清潔，將嚴重影響保溫能力，反而危及生命。

動保處長楊淑方呼籲，民眾進行居家鼠害防治時，應審慎選擇防治方式與放置位置，兼顧公共衛生與生態安全，避免因一時方便造成野生動物無辜受害。若發現野生動物誤黏於黏鼠板，可撥打1999市民專線、新北市動保處24小時通報電話（02-2959-6353）或1959動物保護專線通報，讓專業人員即時介入處理，共同守護城市中的野生動物與生態環境。

▲中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板。（圖／新北市動保處提供）

▲鳳頭蒼鷹脫離後初步檢查翅膀。

▲中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板。（圖／新北市動保處提供）

▲鳳頭蒼鷹處理完後先安置。

【更多新聞】

►快訊／影響4.6萬戶！基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑被聲押

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

地方熱門新聞

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

19歲騎士自撞噴飛　慘墜9米山坡

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

南消友會第六辦事處捐救災無人機＋千元生日禮金

屏警科技執法地圖上線　讓駕駛少踩雷

桃園市「失業勞工子女助學補助」　開跑

交警走進高雄榮總台南分院提醒上下班遠離大車視野死角

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

基隆劉銘傳隧道參觀熱潮　市府加強管理與交通改善

金門「這支消防栓」　消防員優惠

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

更多熱門

相關新聞

新北旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

新北旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

新北市政府積極完善長照服務，第126家日照中心今（16日）開幕。市長侯友宜表示，新北市高齡人口已超過80萬人，會持續拓展長照服務量能，整合民間資源來滿足需求，讓長輩都能在地安養。

行動治理前進土城　侯友宜：多軌捷運翻轉城市

行動治理前進土城　侯友宜：多軌捷運翻轉城市

樹林行動治理拚建設　侯友宜推3大引擎翻轉升級

樹林行動治理拚建設　侯友宜推3大引擎翻轉升級

黃金博物館推10部「礦山故事」微電影

黃金博物館推10部「礦山故事」微電影

新北金山學童陪伴獨居長輩　劉昌松：跨世代關懷延續

新北金山學童陪伴獨居長輩　劉昌松：跨世代關懷延續

關鍵字：

新北市黏鼠板鳳頭蒼鷹

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面