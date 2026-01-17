中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

▲民眾陽台上被黏住的鳳頭蒼鷹與老鼠。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區日前發生一起野生動物誤陷黏鼠板事件！一名民眾於1月5日通報，在住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板牢牢黏住，現場不斷掙扎卻無法脫身。新北市動保處獲報後，立即派員前往處理，經確認該鳥類為保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」，隨即將其帶回安置並轉送專業單位救治。

動保人員表示，鳳頭蒼鷹送抵醫療單位後，由專業獸醫進行初步評估。為降低猛禽因視覺刺激產生的緊迫反應，先以紗布輕覆其頭部，再以大量麵粉逐步覆蓋黏著部位，使黏膠失去黏性，耐心將翅膀與羽毛一點一滴與黏鼠板分離，全程避免拉扯或破壞羽毛結構，同時細心清除腳爪間殘留的黏膠，以確保後續站立與復健不受影響。完成初步處置後，鳳頭蒼鷹已轉送至台灣猛禽研究會接受進一步醫療照護與復健，待評估適合後將再行野放。

▲鳳頭蒼鷹先以紗布罩住頭部。

動保處指出，黏鼠板雖屬合法的鼠害防治工具，但若使用或放置不當，極易對非目標動物造成傷害，尤其不建議放置於陽台、屋簷、頂樓等半室外空間。鳥類可能因黏鼠板表面反光誤認為水面而降落，或因板上已黏附的老鼠吸引其捕食，進而不慎受困。一旦遭黏住，不僅可能導致翅膀骨折、羽毛嚴重受損，也可能因長時間無法脫困而出現脫水、失溫，甚至死亡，對野生動物生存造成重大威脅。

動保處也提醒，民眾若發現動物誤沾黏鼠板，切勿自行拉扯或處理，可先以報紙、紙板或布料覆蓋其餘暴露的黏膠區域，避免動物掙扎造成二次沾黏或傷勢擴大，並儘速通報相關單位協助。切勿使用沙拉油等油品協助脫困，油脂容易浸潤鳥類胸前絨毛，若未能即時徹底清潔，將嚴重影響保溫能力，反而危及生命。

動保處長楊淑方呼籲，民眾進行居家鼠害防治時，應審慎選擇防治方式與放置位置，兼顧公共衛生與生態安全，避免因一時方便造成野生動物無辜受害。若發現野生動物誤黏於黏鼠板，可撥打1999市民專線、新北市動保處24小時通報電話（02-2959-6353）或1959動物保護專線通報，讓專業人員即時介入處理，共同守護城市中的野生動物與生態環境。

▲鳳頭蒼鷹脫離後初步檢查翅膀。

▲鳳頭蒼鷹處理完後先安置。