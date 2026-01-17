台美關稅15%藍白狂罵　林楚茵曝韓媒反應：韓國正在羨慕台灣

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時也透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。不過，在野陣營卻對此有所不滿，狂批掏空台灣、台積電變美積電、對美無底線等。對此，民進黨立委林楚茵今（17日）列出韓媒報導指出，當藍白忙著罵，韓國媒體正在「羨慕」台灣，韓國把台灣當成最強對手在提防，就問藍白，不要15%關稅，是要中國47%？

林楚茵今（17日）發文表示，「唱衰台美關稅15%的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在『羨慕』台灣」，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」，是「產業外移」？

林楚茵指出，拜託看看！台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導，如《中央日報》（JoongAng Ilbo）說，「台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免…韓國半導體陷入沉重苦思」；《Focus on Economy》表示，「川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現…韓國重回談判桌」；《韓國經濟》（Hankyung）說，「台灣對美『All-in』330兆韓元…三星電子、SK海力士『高度緊張』」；《Nate新聞》則說，「威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅」。

「韓國把我們當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好」，林楚茵批評，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白，不要15%關稅，是要中國47%嗎？那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了！台灣的佈局，世界都看在眼裡！