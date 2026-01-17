　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅15%藍白狂罵　林楚茵曝韓媒反應：韓國正在羨慕台灣

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時也透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。不過，在野陣營卻對此有所不滿，狂批掏空台灣、台積電變美積電、對美無底線等。對此，民進黨立委林楚茵今（17日）列出韓媒報導指出，當藍白忙著罵，韓國媒體正在「羨慕」台灣，韓國把台灣當成最強對手在提防，就問藍白，不要15%關稅，是要中國47%？

林楚茵今（17日）發文表示，「唱衰台美關稅15%的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在『羨慕』台灣」，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」，是「產業外移」？

林楚茵指出，拜託看看！台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導，如《中央日報》（JoongAng Ilbo）說，「台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免…韓國半導體陷入沉重苦思」；《Focus on Economy》表示，「川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現…韓國重回談判桌」；《韓國經濟》（Hankyung）說，「台灣對美『All-in』330兆韓元…三星電子、SK海力士『高度緊張』」；《Nate新聞》則說，「威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅」。

「韓國把我們當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好」，林楚茵批評，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白，不要15%關稅，是要中國47%嗎？那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了！台灣的佈局，世界都看在眼裡！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台積電加大在美投資恐變「美積電」　經濟部晚間緊急聲明

為何查到林宸佑？　海陸中士「五星旗投共片」成追查起點

新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲中央：「球員兼裁判」應改採全民調

快訊／國防部證實：中天主播林宸佑涉國安法　查獲現役軍人

陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

鎖定台積電聚落！　外交部積極推動美國鳳凰城新設辦事處

柯黃扛輔選重任！民眾黨2026缺母雞　變相保留與藍營合作空間

中天主播林宸佑涉《國安法》遭羈押禁見　與綠委口角衝突一次看

永久特權？《眷改條例》修法三讀　黃智賢憂：牽涉上兆元財務地雷

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

快訊／台積電加大在美投資恐變「美積電」　經濟部晚間緊急聲明

為何查到林宸佑？　海陸中士「五星旗投共片」成追查起點

新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲中央：「球員兼裁判」應改採全民調

快訊／國防部證實：中天主播林宸佑涉國安法　查獲現役軍人

陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

鎖定台積電聚落！　外交部積極推動美國鳳凰城新設辦事處

柯黃扛輔選重任！民眾黨2026缺母雞　變相保留與藍營合作空間

中天主播林宸佑涉《國安法》遭羈押禁見　與綠委口角衝突一次看

永久特權？《眷改條例》修法三讀　黃智賢憂：牽涉上兆元財務地雷

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大

政治熱門新聞

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

快訊／國防部證實：林宸佑涉國安法

台積電變美積電　經濟部緊急聲明

台美關稅全壘打！　2張照片黃國昌被酸

兩岸很快就要統一？　藍議員：沒有半導體台灣形同廢島

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

陳玉珍：對岸不會打金門、只打台北賴清德

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見　與綠委衝突一次看

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

台灣2500億美元信用保證「美方用字」有詭　專家戳破盲點

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

幕後／鄭麗文親中言論基層焦慮　真要見習近平地方要角3建議

北檢別雙標！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

更多熱門

相關新聞

兩岸很快就要統一？　藍議員：沒有半導體台灣形同廢島

兩岸很快就要統一？　藍議員：沒有半導體台灣形同廢島

台美對等關稅昨日拍板，稅率調降至15％且不疊加，政府承諾企業自主投資美國2500億美元，以及政府協助建立2500億美元的信保基金。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（17日）表示，當全世界最重要的產業鏈遷往美國，將來解放軍統一台灣的時候，美國就不需要冒風險，跟中國大陸打仗，當台灣沒有半導體產業鏈，就形同一個廢島，兩岸很快就要統一。

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除

民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！

關鍵字：

關稅林楚茵台灣韓國美國國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面