武漢肺炎確診女跟11男開房間？警方澄清　造謠者遭拘留

▲江陰市首例新型冠狀病毒確診患者周女，慘遭網友造謠她「跟十幾個男人開房間」。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

大陸中心／綜合報導

江蘇省江陰市公安局官方微博周二(4日)晚發布一則闢謠通報。通報指出：江陰警方於2月3日工作時發現，網路流傳江陰首例新型冠狀病毒確診患者周女「跟十幾個男人交往，開房間記錄都被挖出來了」、「我們朋友從警察局查出來，她有十幾個姘頭」等資訊，引發網友的高度興趣和關注。

經江陰市公安局調查後發現。江陰市疫情防控應急指揮部於2月2日的確發布了周某被確診為新型冠狀病毒患者，並附有基本資料和近期活動軌跡。

然而，36歲的蔡女以及26歲的繆女(兩人都江陰人)出於好奇，並且為吸引網友注意，竟杜撰編造了上述謠言並發布在微信群組裡，結果被瘋狂轉發擴散，造成不良社會影響。

日前，兩女均已遭到江陰警方行政拘留。不過與此同時，周女因為隱瞞跟重點疫區人士的接觸史，警方亦已把她登記在案，並且送往醫療機構隔離治療。

江陰市公安局提示，當前正值防控新型冠狀病毒疫情的關鍵時刻，請廣大市民不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護良好的網路環境。警方鄭重聲明：對在網路蓄意編造、散布謠言，擾亂公共秩序等違法犯罪行為，公安機關將堅決依法查處。