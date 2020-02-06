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血友病童還是沒在名單！徐正文又整理「405人」…提交海基會、武漢台協

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文又整理了405人名單，提供給海基會、武漢台協會長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

首批247名台人自武漢返台後，包機名單引起許多爭議，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文也因此被國民黨停止黨權。根據最新消息，徐正文又整理好「405人名單」提供給海基會、武漢台協會長，但外界討論的血友病童仍不在名單內。

徐正文6日下午指出，他是因為1月底看見兩岸協商未果，受到滯留湖北台胞的家屬請託，才開始聯繫、統計急需返台的人員名單，最開始掌握的名單中，有八成以上的民眾屬於短期出差、旅遊等，包含血癌等慢性病的患者。

徐正文提到，目前已經整理好「405人名單」，提供給海基會官員、武漢台協會長蕭永瑞，若對名單有疑問，可以找相關單位詢問，「現在最重要快點重新協商。」

對於首批台人返台後，被爆出有3人蒙混上機，更有1人確診武漢肺炎的情況，徐正文則澄清，他只有負責協助統計名單，不能決定上機的人員，也沒有安排親人上機。

至於外界關注的「血友病童」，徐正文則說，沒有找到名單，「我不知道這是哪家媒體說的，我們已經全部完成我們應該做的，希望大家快點幫忙他們回家。」

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▼徐正文提交了返台需求人員名單，交給海基會官員和武漢台協會長。（圖／徐正文提供）

▲▼徐正文表示自己已經將救援會掌握的滯留湖北，具有返台需求人員名單，轉交給海基會官員和武漢台協會長。（圖／徐正文提供）

▲▼徐正文表示自己已經將救援會掌握的滯留湖北，具有返台需求人員名單，轉交給海基會官員和武漢台協會長。（圖／徐正文提供）

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