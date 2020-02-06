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社會 社會焦點 保障人權

獨／他入住高雄旅店自我隔離　「大陸返台」業者驚怒：立刻退房！

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地方中心／高雄報導

屏東一名男子剛從大陸返台後沒有回家，反而選擇前往高雄一間旅店來進行「自我隔離管理」，同時也通報衛生局，但是就在旅店業者知道男子是從大陸回來的，立刻下逐客令，要求他立刻退房，讓這名男子不知道該怎辦，求助警方。員警積極協助反應給衛生局知道，後來由高雄市消防局救護車將他送往台中的收容住所。

▲高雄市消防局救護人員全副武裝運送屏東男子，同時保大警車護送前往台中 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市消防局救護人員全副武裝運送屏東男子，同時保大警車護送前往台中 。（圖／地方中心翻攝）

就在4日左右，警方接獲一間旅店有發生糾紛，但是就在轄區員警前往處理之後發現，事情真的有點棘手，原來是一名剛從大陸返台的男子，都已經入住轄區裡頭的旅店，但是就在旅店業者知道男子是剛從大陸返台，同時也通報衛生局是在旅店當中進行「自我隔離觀察」，所以業者立刻要求這名男子退租，所以雙方才起了爭執。

▲高雄市消防局救護人員全副武裝運送屏東男子，同時保大警車護送前往台中 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市消防局救護人員全副武裝運送屏東男子，同時保大警車護送前往台中 。（圖／地方中心翻攝）

員警知道這件事之後，立刻打電話通知衛生局表示，男子被旅店趕出去，若不協助安置的話，恐怕將會失聯，到時候引發的爭議更大，所以衛生局人員知道後，也趕到這家旅社處理，最後協調由高雄市消防局的救護車運送，把這名男子送到台中的收容所，同時全程請保大警車來護送。據了解被送往台中收容所之前，這名男子的身體狀況良好，沒有發燒等情況。

近期員警投入協助防疫工作，所以高雄市警察局局長李永癸也特地前往苓雅分局來進行慰問，讚許同仁近期在協助防疫、配合居家隔離等民眾的追蹤控管，避免失聯等工作方面，相當辛勞，也提醒大家要注意身體健康，落實自我防疫措施。另指示落實配合衛生或民政體系執行居家隔離、檢疫作為，達到全民防疫目標。

▲屏東男子選擇到高雄一間旅社居家隔離遭拒絕，員警協助將人送往台中收容 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市政府警察局長李永癸到分局慰勤 。（圖／地方中心攝）

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