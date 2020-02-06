小三通喊停？陸委會：「有必要進一步暫緩處理」這2天會有決議

▲離島「小三通」是否跟進喊停？陸委會還在研議中。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國際郵輪即日起禁止停靠台灣港口，至於離島「小三通」是否跟進喊停？陸委會表示，現行疫情確實嚴峻，有必要進一步暫緩處理，相關內容目前還在討論中，這2天會有結果。

陸委會處長蔡志儒說，小三通涉及整體疫情防治的需求，當然涉及到整個國境管理的必要性，一直在審議了解相關的意見，會整體做通盤考量，目前小三通已經從原先航班減到最低，現行的疫情情勢確實嚴峻，因此有必要再做進一步暫緩處理，後續還在討論，這一、兩天會有決定。

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而在國際郵輪方面，鑽石公主號郵輪已經確定有1名港籍乘客確診為2019-nCoV感染個案，有鑑近期陸續發生數例郵輪旅客或船員感染新型冠狀病毒肺炎案例，考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁之高風險場域，中央流行疫情指揮中心宣布「即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口」。

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