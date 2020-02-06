　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

法律沒有假期，台南市警方在過年期間連續掃蕩多處賭場，讓賭場無所遁形，賭客以為警方年後就會鬆懈，竟另起爐灶在安南區經營職業大賭場，市警三分局於6日凌晨1時許，循線在1處鐵皮屋破獲52人天九牌職業大型賭場，將全數賭客依法送辦。

▲台南市警三分局在安南區1處鐵皮屋，破獲52人天九牌大型職業賭場，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局在安南區1處鐵皮屋，破獲52人天九牌大型職業賭場，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局在安南區1處鐵皮屋，破獲52人天九牌大型職業賭場，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於日前接獲流竄賭場情資，經過跟監與探訪，於6日凌晨1時許見時機成熟，持搜索票至安南區1處鐵皮屋，從前後門包夾，一舉破獲天九牌職業大型賭場，扣得賭具天九牌2副、骰子1盒、監視器6支、籌碼假鈔58萬、賭資新台幣29200元、抽頭金4200元等物品，其中陳姓場主等6人依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客46人依社會秩序維護法裁處。

市警三分局表示，該賭場設置於安南區僻靜處所，意圖掩人耳目，並配置把風人員，增加警方查緝難度，在賭客自以為萬無一失的情形下，仍被警方突破，不少賭客以為警察過年期間強力掃蕩賭場，年後會稍微休息，因此警方破門而入時，不少賭客驚呼：「不是過完年了？」。

市警局長周幼偉自到任後，相當重視轄區有職業賭場流竄的問題，職業賭場是治安的毒瘤，轄區如有職賭的存在會衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件的發生，時常利用各種集會機會要求所屬加強取締，2020年1月迄今，台南市警已查獲13起職業賭場，宣誓維護南市治安的決心，亦杜絕賭博衍生的犯罪問題。

市警三分局長許坤田表示，法律沒有假期，賭博易導致家庭失和，並衍生犯罪問題，嚴重影響社會治安，三分局將嚴正執法，持續掃蕩轄內賭場，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

口罩實名制6日上路！基隆郵局208箱口罩配送基隆、新北174處特約藥局

淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

口罩實名制6日上路！基隆郵局208箱口罩配送基隆、新北174處特約藥局

淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

可惡！偷走「醫院專用」酒精、洗手乳　護理師曝：發生不止一次了

ASICS省力跑鞋RIDE新成員　EVORIDE閃耀白金7日起全台開賣

義列車脫軌2死28傷！「司機被甩飛」殉職　米蘭-波隆那交通雙向中斷

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

中職／味全龍3外籍教練來了　正式投入春訓

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

舊CT不在6搶1圖案票選　棒協：開會有說要列進去

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

基隆郵局208箱口罩送174間特約藥局

實名制登記購買口罩開跑　

台東送錯口罩款式　

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

鄭新輝率隊進行防疫稽查

視察幼兒園防疫　鄭文燦籲勤洗手

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

淡海輕軌藍海線拚通車　添交通機能

台南市口罩領購藥局地圖上線

麻豆警交通大執法

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

關聖帝君1861周年飛昇日

桃園經國二號橋　進行伸縮縫更換

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

更多熱門

相關新聞

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

台南市衛生局提醒民眾注意，龍崎區、南化區因無特約藥局由衛生所代為處理，上述兩所衛生所，假日時仍照常為當地鄉親服務，口罩實名制首日，衛生局長陳怡至龍崎區衛生所視察，發現衛生所販賣口罩動線與流程順暢，衛生所系統連線狀況佳，排隊動線與民眾購買秩序良好。

台南海砂屋倒塌奪1命！工人砸頭慘死

台南海砂屋倒塌奪1命！工人砸頭慘死

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

衛生局籲買口罩先電詢販賣時間

衛生局籲買口罩先電詢販賣時間

建商建商專營台南重劃區　 祭1字頭房價還送電動機車

建商建商專營台南重劃區　 祭1字頭房價還送電動機車

關鍵字：

台南安南區海砂屋工安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面