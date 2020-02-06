過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

記者林悅／台南報導

法律沒有假期，台南市警方在過年期間連續掃蕩多處賭場，讓賭場無所遁形，賭客以為警方年後就會鬆懈，竟另起爐灶在安南區經營職業大賭場，市警三分局於6日凌晨1時許，循線在1處鐵皮屋破獲52人天九牌職業大型賭場，將全數賭客依法送辦。

▲台南市警三分局在安南區1處鐵皮屋，破獲52人天九牌大型職業賭場，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於日前接獲流竄賭場情資，經過跟監與探訪，於6日凌晨1時許見時機成熟，持搜索票至安南區1處鐵皮屋，從前後門包夾，一舉破獲天九牌職業大型賭場，扣得賭具天九牌2副、骰子1盒、監視器6支、籌碼假鈔58萬、賭資新台幣29200元、抽頭金4200元等物品，其中陳姓場主等6人依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客46人依社會秩序維護法裁處。

市警三分局表示，該賭場設置於安南區僻靜處所，意圖掩人耳目，並配置把風人員，增加警方查緝難度，在賭客自以為萬無一失的情形下，仍被警方突破，不少賭客以為警察過年期間強力掃蕩賭場，年後會稍微休息，因此警方破門而入時，不少賭客驚呼：「不是過完年了？」。

市警局長周幼偉自到任後，相當重視轄區有職業賭場流竄的問題，職業賭場是治安的毒瘤，轄區如有職賭的存在會衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件的發生，時常利用各種集會機會要求所屬加強取締，2020年1月迄今，台南市警已查獲13起職業賭場，宣誓維護南市治安的決心，亦杜絕賭博衍生的犯罪問題。

市警三分局長許坤田表示，法律沒有假期，賭博易導致家庭失和，並衍生犯罪問題，嚴重影響社會治安，三分局將嚴正執法，持續掃蕩轄內賭場，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。